Šele v tretje se jima je uspelo poročiti (FOTO)

Grška princesa Theodora je šest let od zaroke le obljubila večno zvestobo svojemu odvetniku Matthewu Kumarju. Najprej sta zaljubljenca poroko načrtovala za 2020., a jima je kot mnogo drugim parom načrte prekrižala pandemija covida-19. Takrat sta slavje prestavila za tri leta, saj nihče ni dobro vedel, kdaj bo konec omejitev gibanja in zbiranja, a sta jo morala ponovno prestaviti, saj je januarja lani umrl princesin oče in ne bi se spodobilo, da bi nekaj mesecev po njegovi smrti pripravili tako veseli dogodek. No, v tretje je presrečni princesi le uspelo stopiti pred oltar iste katedrale v Atenah, v kateri sta se pred natanko 60 leti zaobljubila njena oče in mama.

Čeprav je ženin Američan, se je par odločil, da bo poroka v nevestini domovini, kar odraža njuno ljubezen do Grčije. Kot sta dejala v uradni izjavi pred poroko, sta želela grško kulturo, identiteto in gostoljubje deliti s svati in tiste, ki grškega načina življenja in tradicije še ne poznajo, z njimi spoznati. Enainštiridesetletna nevesta je blestela v čudoviti beli obleki, ki jo je krasila nežna čipka, vlečko pa si je na lase, kot se za princeso spodobi, pripela z diamantno tiaro. Svatom, kar 250 se jih je zbralo v grški prestolnici, so se orosile oči, ko so opazovali, kako zaljubljena in srečna sta bila ženin in nevesta.

Čeprav je princesa Theodora v sorodu s španskimi in danskimi kraljevimi, je na poroko prišla le njena teta po očetovi strani, španska kraljica Sofia. Danska kraljica Margrethe, Theodorina teta po mamini strani, namreč še okreva po hudem padcu. Prav tako med svati ni bilo nikogar z britanskega dvora, čeprav so tudi oni v sorodu z grško družino, vežejo pa jih tudi močne prijateljske vezi.