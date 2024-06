Šele drugič v zgodovini bakla potovala po ozemlju te države, držala sta jo princ in princesa

Monaški princ Albert in princesa Charlene sta se pred dnevi pridružila nosilcem olimpijskega ognja, ki so na poti v Pariz prečkali kraljevino, in seveda tudi sama ponesla baklo nekaj metrov. Prebivalci Monaka so v dogodku kajpak uživali, ne nazadnje je njihova dežela tokrat šele drugič v zgodovini gostila olimpijski ogenj, najbolj pa jih je razveselil pogled na Charlene, ki je bila po dolgem času videti dobre volje in nasmejana, z možem sta se celo držala za roke, kar ni v njuni navadi.

Oba sta za to priložnost izbrala povsem bela športna oblačila, na dogodku pa sta ju spremljala tudi dvojčka Gabriella in Jacques, ki sta nosila modna sončna očala, in tisti, ki so ju videli v živo, so se strinjali, da sta videti strašno kul.

Princesa Gabriella in princ Jacques sta bila s svojimi modnimi sončnimi očali strašno kul. FOTO: Valery Hache/Afp

Charlene, ki ji je v zadnjih letih pogosto nagajalo zdravje, tako psihično kot fizično, je dogodek še posebej veliko pomenil, saj se je pred 24 leti tudi sama udeležila poletnih olimpijskih iger v Sydneyju. Zastopala je rodno Republiko Južno Afriko in s svojo ekipo zasedla peto mesto v mešani štafeti.

Charlene je plavala od otroštva in eno leto pred avstralskimi olimpijskimi igrami osvojila kar tri zlate in eno srebrno medaljo na afriških igrah. Ta šport ji je pomenil tako veliko, da je več let brezplačno učila plavati otroke iz socialno ogroženih družin. Da je znanje plavanja pomembno za vse, ki živijo v bližini vode, izobražuje tudi Monačane, na njeno pobudo so v kraljevini uvedli dneve varnosti v vodi. Dogodek, za katerega princesa obljublja, da bo potekal vsako leto, je namenjen otrokom obalnih območij, na njem pa se bodo učili osnovnih tehnik preživetja ob nevarnih razmerah, ki jih lahko doletijo v vodi.