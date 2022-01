Seksi čarovnika okradli v Ameriki

Eden največjih iluzionistov na svetu Andrew Basso, ki so ga označili za najbolj seksi moškega v tem poklicu, bi zlahka rekel, da so ga ob njegovem zadnjem obisku v Ameriki težko pričakovali. Mojstru čarovnij je zmikavt na letališču namreč iz žepa mimogrede ukradel mobilni telefon.

V Ameriko je pripotoval vesel, saj se z zaročenko Amando zaradi korone nista videla dolgih devet mesecev. »Zaradi razmer sva obtičala vsak na svojem koncu. Ona v Ameriki, jaz doma v Italiji. Ko sva vendarle končno spet prišla skupaj, sva si padla v objem in zajokala od sreče,« pravi Basso za Slovenske novice.

Čarodeja komaj čakata, da bosta spet stala na odrih. FOTO: Osebni Arhiv

Objemala sta se kar deset minut, saj sta o trenutku, ko se bosta spet srečala, oba dolgo sanjala. A Bassovega prihoda v New York se ni razveselila le zaročenka, ampak tudi tatič, ki je izkoristil priložnost. Videl je, da ima Basso v zadnjem žepu hlač spravljen telefon. »To je bil preprost zalogaj tudi za tatu začetnika.«

Odkupnina za mobi

Ko sta prišla iz letališke stavbe, je ugotovil, da nima telefona. »Poskusil sem ga izslediti z aplikacijo Poišči telefon. Namestil sem si jo za vsak primer, a je prišla še kako prav.« Z njeno pomočjo so namreč ugotovili, da je telefon še vedno na tem območju, v množici ljudi.

»Amando sem prosil, naj me nemudoma pokliče, dolgo je zvonilo v prazno, zato sem pomislil, da sem ga izgubil, a sanjalo se mi ni, kje in kdaj bi se to utegnilo zgoditi. Ko sva že hotela prekiniti zvezo, pa se je končno nekdo oglasil.« A začetnemu veselju je sledil hladen tuš. Glas na drugi strani ga je namreč vprašal, koliko mu plača, da vrne telefon. »Amanda je bila osupla in je vprašala, za kaj gre. Moški pa je prekinil zvezo. Zato sva poklicala še enkrat in je agresivno odvrnil, naj ne izgubljava časa, saj bo, če mu nisva pripravljena plačati, telefon prodal naprej. Poskusila sva s taktiko, da mu ne bo veliko koristil, saj ga lahko zaklenemo in bo zato neuporaben. Moški pa je odvrnil, da bo pač prodal njegove posamezne dele.«

Andrew bi telefon še lahko pogrešal, ne glede na njegovo vrednost, a bistvo je, da ima v njem shranjenih veliko podatkov. »Zaradi tega je zame dragocen, saj imam v njem telefonske številke, različne posnetke, aplikacije in drugo, zato sem ga absolutno potreboval nazaj, in smo se začeli pogajati.«

Pred pandemijo je veliko potoval. FOTO: Osebni Arhiv

Amanda se je z zmikavtom dogovorila za srečanje, Andrew pa je medtem šel na izhod letališča ter poklical policijo: »Tat se je želel srečati na parkirišču, a ker se je že temnilo, se ji to ni zdelo varno in je predlagala drug kraj. Medtem ko sta se usklajevala in pogajala po telefonu, so se lahko razgledali po prizorišču in posrečilo se jim je ugotoviti, kje in kdo je tat.« Telefon jima je uspelo dobiti nazaj po odkupnini.

Rop za idejo

Basso je pred pojavom covida zaradi nastopov in gostovanj veliko potoval po vsem svetu. V velemestih je denimo na podzemnih železnicah in drugih mestih, kjer je veliko ljudi, videval poklicne tatove, ki so tako rekoč povsod in človeka okradejo, kot bi mignil. Še nikoli pa ni bil sam žrtev kraje. Toda naj je bil dogodek še tako neprijeten, bil je tudi koristen. Ne le da se je naučil, da telefona ne sme več nositi v zadnjem hlačnem žepu, zaradi kraje se mu je porodila tudi nova ideja.

Andrew in Yu pripravljata čarovniški rop in z njim morda prideta tudi k nam.

»V življenju poskušam vedno potegniti najboljše. Na neki način sem tako hvaležen za incident s telefonom, navdihnil me je pri novi zamisli in za nov projekt.«

S kolegom iz Iluzionistov in dolgoletnim prijateljem Yu Ho Jinom, svetovnim prvakom v magiji, bosta pripravila nov čarovniški šov. »Yu Ho je najboljši umetnik in manipulator, kar sem jih kdaj srečal. Njegove roke morajo biti vredne milijone dolarjev. In kaj lahko naredita vrhunska iluzionista, če združita moči? Rop!« Šov sta si zamislila kot predstavo, v kateri bosta združila svoje najboljše podvige in znanje. »Nadvse se veseliva, da bomo po tej dolgi pavzi zaradi covida spet na odrih. Načrtujemo svetovno turnejo in oba upava, da spet pridemo tudi k vam v Slovenijo.«