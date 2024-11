Priznanje Nicole Kidman: razmišljam o smrti

»Smrtnost in povezanost. Življenje pride in te udari. Zaradi izgube staršev, vzgoje otrok, zakona in vsega, kar prinese življenje, sem zelo čustvena.

Takšno je življenje. Življenje je definitivno potovanje in te s staranjem večkrat prizadene. Tu so tista prebujanja ob treh zjutraj, ko jočeš, globoko dihaš in razmišljaš o smrti,« je za GQ magazine odkrila igrala Nicole Kidman.

Dodala je, da je smrt staršev in vzgoja otrok nedvomno spremenili njen pogled na življenje.

»Obstaja ta vidik smrtnosti, s katerim se je težko soočati. Ko vzgajaš otroke in si velikokrat rečeš: "Moram ostati živa. Želim videti vse to."

To je zelo težko, a hkrati prekrasno in izjemno,« je še dodala.

Igralka je v enem prejšnjih pogovorov povedala, da ji je žal, da njena mama Janelle ni videla njenega zadnjega filma Babygirl in serije Perfect Couple.

»Na nekakšen način je bila moj kompas. Ko sem izgubila to oporo, sem hkrati pomislila: "Dobro, torej je to dobro zanjo."

Vse, kar je želela zame in za mojo sestro je bilo, da odrasteva v ženski, ki imata pravico do svojega mnenja in priložnosti. Tega ženske njene generacije niso imele,« je povedala za Vanity Fair.

Poudarila je, da je bila mama ponosna na njeno kariero:

»Ob meni je bila med vzponi in padci. Njena prisotnost je bila gonilna sila skozi vse življenje. Vesela bi bila, če bi videla ta del. Veselila se je filma Babygirl in serije Perfect Couple, a ni dočakala konca nobenega od teh projektov,« je povedala igralka.

Novico o smrti Nicoline mame je prva objavila režiserka filma Babygirl Halina Reijn na beneškem filmskem festivalu septembra letos med premiero projekta.

Zvezdnica je odhitela domov, nagrado za najboljšo igralko pa je v njenem imenu prevzela Reijnova.