Nicole Kidman: njene najdrznejše vloge (Suzy)

Nicole Kidman se pojavlja v vlogah, ki se zdijo kot nalašč zanjo. Mnogi opozarjajo, da je Nicole vzcvetela in postala velika filmska igralka po razhodu s Tomom Cruisom, saj v njunem zakonu ni bilo prostora za dve zvezdi. Ali je to res ali ne, danes ni več pomembno, saj je prav pred 25 leti začela svoj pohod z najbolj drznimi vlogami, ki jih je z leti vse več.

Film Široko zaprte oči iz leta 1999 Stanleyja Kubricka govori o dr. Billu Hartfordu, čigar zakon z Alice je v težavah, ko se obsesivno ukvarja s tem, ali ga je ona prevarala ali ne. V skrivnostni drami se par udeleži celo orgij in nenavadnih temačnih praks elit. To je bil zadnji film slavnega režiserja in za mnoge tudi zadnji žebelj v krsti zakona Toma in Nicole, ki sta se ločila leto in pol po premieri.

V muzikalu Moulin Rouge je leta 2001 igrala poželjivo rdečelaso kurtizano, v katero se zaljubi angleški poet. Ne le da je igrala, tudi prepevala je, a bolj kot karkoli drugega je navdušila s sloko postavo, stisnjeno v seksi korzete.

Tri leta pozneje je v filmu Rojstvo šokirala kot ženska, ki je potrebovala deset let, da je prebolela smrt moža. Tik pred poroko z novim fantom se v njenem življenju pojavi desetletni deček, ki trdi, da je reinkarnacija njenega moža. Film je zbudil veliko negodovanja zaradi prizora v kadi, ko se Nicole in mladi igralec skupaj kopata. Pozneje je pojasnila, da v resnici nista bila gola in razen delčka posnetka prizora sploh nista posnela skupaj.

Šokantni prizor uriniranja v filmu Razkrito! so pravzaprav napihnili mediji. Igra oboževalko zapornikov, ki na plaži urinira na lik Zaca Efrona, a le zato, ker ga je opekla meduza. To ni edini drzni prizor v filmu, a vsekakor o njem še vedno najbolj govorijo.

V nadaljevanki Majhne laži je igrala ženo, ujeto v toksičnem zakonu z moškim, ki jo pretepa in zlorablja, a ga vseeno ljubi. Nekaj prizorov spolnosti je precej nazornih. Priznala je, da ne bi mogla snemati takšne zgodbe brez zaupanja, ki ga je vzpostavila s prijateljem Alexandrom Skarsgårdom.

Z Zacom Efronom sta letos po dvanajstih letih spet nastopila skupaj, tokrat on kot filmska zvezda, ona mati njegove asistentke, s katero se zaljubita in precej strastno to tudi izkazujeta v filmu Družinska afera (The Family Affair).

V letošnji Netflixovi seriji Popolni par (The Perfect Couple) igra bogato pisateljico, ledeno kraljico, katere posestvo postane kraj zločina, ona pa se znajde med vsemi osumljenimi. Seksi prizore je snemala z igralcem Lievom Schreiberjem, ki je igral njenega moža, v resnici je bivši partner Nicoline dobre prijateljice Naomi Watts.