Še ena težka diagnoza v kraljevi družini: vojvodinja ima raka

Očitno novo leto članom britanske kraljeve družine, kar zadeva zdravja, ni najbolj naklonjeno. Kate Middleton v bolnišnici okreva po abdominalni operaciji, kralja Karla III. čaka operacija povečane prostate, sedaj pa je v javnost prišla novica o še eni kruti diagnozi:

Vojvodinji Sarah Ferguson so diagnosticirali kožnega raka, piše Sky News.

Odstranili so ji nekaj kožnih madežev in eden od njih je bil maligen. Junija prejšnjega leta je na rutinski mamografiji izvedela, da ima raka dojke, po hitri diagnozi je bila operirana.

Tiskovni predstavnik 64-letne vojvodinje Yorške je povedal, da je Sarah kljub novici dobre volje:

»Po odkritju raka dojke v zgodnji fazi v prejšnjem letu so Sarah, vojvodinji Yorški, letos diagnosticirali maligni melanom.

Njen dermatolog je vztrajal pri odstranitvi in analizi nekaj kožnih madežev, eden od njih je bil prepoznan kot kancerogen.

Potekajo nadaljnje preiskave, da bi se prepričali, ali je bil odkrit v zgodnji fazi.

Seveda je še ena diagnoza po nedavnem zdravljenju raka dojk skrb vzbujajoča, a vojvodinja ostaja pozitivna.«

Z objavo na instagramu se je Sarah oglasila tudi sama in zapisala, da je hvaležna dermatologu, ki je zaslužen, da je bila bolezen odkrita, in medicinskemu osebju ter da počiva doma v krogu družine, obdana z njeno podporo in ljubeznijo.

Sarah Ferguson je bivša žena princa Andrewa, s katerim imata dve odrasli hčerki, princeso Eugenie in princeso Beatrice.

Po smrti kraljice se je obvezala, da bo skrbela za korgija pokojne monarhinje.