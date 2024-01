Britanski dvor na bolniški, a kralj in princesa na srečo nimata raka

Letošnje leto se za britansko kraljevo družino ni začelo najbolje. Kot je dejala Bronte Coy, ki za avstralske medije spremlja dogajanje na dvoru: »Zgodila se je njihova največja nočna mora.« Potem ko so v sredo v bolnišnico sprejeli valižansko princeso, ki bo po operaciji 14 dni v njej tudi ostala, nato pa bo okrevala vsaj še do velike noči, v torek kralja Karla III. čaka poseg na prostati.

Iz Buckinghamske palače niso sporočili podrobnosti o Katinem zdravstvenem stanju, znano je le to, da je prestala operacijo na predelu trebuha, in da v nobenem primeru ne gre za raka. Ker se v trebušnem predelu skriva ogromno organov, pa britanska javnost zdaj ugiba, ali ima bodoča kraljica težave z želodcem, črevesjem, rodili ali čim četrtim. Princesa namreč vztraja, da je njeno zdravstveno stanje njena osebna stvar, zato palača v javnost pošilja le najbolj osnovne informacije.

Vhod v bolnišnico, kjer okreva Kate, je ves čas zastražen. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Po drugi strani se je kralj Karel III. odločil, da s svetom deli nekoliko več podrobnosti, in sicer zato, da bi moške spodbudil k rednim pregledom. »Tako kot tisoči moških vsako leto bo tudi kralj obiskal bolnišnico zaradi povečane prostate,« so sporočili iz Buckinghamske palače in dodali, da tudi v njegovem primeru ne gre za raka, temveč naj bi bil postopek zgolj »korekcijske« narave.

Ali bo to operacija, laserski poseg, povečano prostato lahko zdravijo tudi s pomočjo pare, ni znano, prav tako ne, kako dolgo po posegu bo moral kralj ostati v bolnišnici. Za zdaj je odpovedal zgolj torkove obveznosti, čeprav bo moral počivati vsaj še kakšen dan več.

V torek ga čaka poseg na prostati. FOTO: Chris Radburn/Reuters

William bo zmanjšal obseg dela

Težava nastane, ker je drugi v vrsti za britanski prestol princ William že povedal, da bo tudi on precej zmanjšal obseg dela v naslednjih tednih, saj bi rad, ko se Kate vrne iz bolnišnice, zanjo skrbel, še prej pa bodo njegova prva skrb in obveznost njuni trije otroci, za katere si želi, da bi njihova življenja tudi med maminem okrevanjem potekala čim bolj normalno.

Vsaj naslednji teden bo tako od štirih najpomembnejših članov kraljeve družine delovno aktivna zgolj kraljica Camilla, ki pa sama ne bo zmogla vseh obveznosti. Na srečo sta ji pomoč že ponudili svakinji, princesa Anne in Sophie, vojvodinja Edinburška. Dame si bodo tako do nadaljnjega porazdelile kraljeve in prestolonaslednikove obveznosti, ki jih ne bo mogoče odpovedati ali prestaviti.

William je odločen, da so na prvem mestu žena in otroci. FOTO: Millie Pilkington/Reuters

Poznavalci so trenutno razmere označili za eksplozijo bombe, ki je že dlje tiktakala. Ko se je takrat še princ Charles odločil, da bo močno oklestil število delovno aktivnih kraljevih, namreč ni računal na to, da bi se kdaj lahko zgodilo to, kar se bo naslednji teden, da namreč ne bo nikogar, ki bi zastopal kraljevino in opravljal zanjo pomembne naloge.

»Situacija je povsem enaka kot v podjetjih, ki znižujejo stroške, ne nazadnje je tudi Firma podjetje. Šefi bi optimizirali delo, zmanjšali število zaposlenih, delo pa razporedili med tiste, ki ostanejo. A nihče ne pomisli, da je z manjšim številom zaposlenih večja možnost, da jih bo zaradi bolniških odsotnosti nekega dne na delovnem mestu le peščica in ti ne bodo zmogli opraviti vsega dela. Točno to se je zdaj zgodilo kralju Karlu III.,« pravi Bronte Coy, ki je prepričana, da bi moral kralj razmisliti o prihodnosti monarhije.

»Trenutno njegove zdravstvene težave še niso tako zelo resne, a nihče ni vsak dan mlajši in prepričana sem, da to, kar se je zgodilo zdaj, ne bo ostalo osamljen primer, kar pa lahko monarhiji povzroča velike težave,« dodaja avstralska novinarka.