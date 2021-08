Scarlett je dobila sinka Cosma

Zanj je to prvi otrok, ona pa je čare materinstva že spoznavala pred šestimi leti, ko se ji je v zakonu z Romainom Dauriacom rodila hčerka Rose.

Osrečil ju je fantek. FOTO: Profimedia

Pred komaj nekaj dnevi je, ki je lansko jesen obljubil večno ljubezen hollywoodski lepotici, med oddajo Saturday Night Live ušlo, da bo postal očka. »Dobila bova otroka, to je nadvse razburljivo!« ni mogel brzdati moškega ponosa, verjetno tudi, ker je bil prvič na poti očetovstva. A še preden so njegove besede dobro potihnile, že je igralkin predstavnik odvrgel bombo, da sta zvezdniška zakonca v teh dneh že postala oče in mama.»Dobro, dobila sva fantka. Ime mu je. Obožujeva ga!« je radostno novico potrdil še Colin in prosil, naj jim v teh najslajših dneh, ko se navajajo na novi ritem življenja z novorojenčkom in si želi v spomin in srce za vselej vtisniti te prve trenutke s sinom, pustijo zasebnost.Da je hollywoodska težkokategornica noseča, se je začelo šepetati že julija. Promocijski dogodki okoli njenega stripovskega hita Črna vdova so bili namreč v polnem teku, film je bil še bolj pričakovan, ker se je z njim v kinih naposled prekinilo pandemsko mrtvilo, a o Scarlett ni bilo ne duha ne sluha. Prav zvezdničina tišina in odsotnost na dogodkih in intervjujih pa sta zagnali kolesje govoric, da sta mladoporočenca izolacijo izkoristila za ljubezenske radosti, ki da so verjetno obrodile sad. »Noseča je, že precej daleč je. Njen rok je že zelo blizu,« je tedaj ušlo viru, a uradne potrditve ni in ni bilo, čeprav je v resnici nihče ni pričakoval. Ne nazadnje sta se Scarlett in Colin tudi poročila skrivaj in brez medijskega pompa, čemu bi torej na veliki zvon obešala to najpomembnejšo, a hkrati nadvse zasebno novico.