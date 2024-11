Šarmer, ki je pretepal ženo: resnica o Seanu Conneryju

Sean Connery, ki bo v spominu množic za vedno ostal zapisan kot izjemni igralec in veliki šarmer, je bil od leta 1962 do leta 1973 poročen z leta 2011 umrlo avstralsko igralko Diane Cliento.

V zakonu sta dobila sina Jasona, rojenega leta 1963.

Njena prijateljica je, piše Daily mail, večkrat pripovedovala, da je imela Diane pogosto modrice okoli oči, ki jih je skrivala pod debelim slojem šminke.

Tako o fizičnem kot psihičnem nasilju je v avtobiografiji Mojih devet življenj (My Nine lifes) pisala tudi sama. Ko sta bila v zakonu, je on posnel že tri filme o Jamesu Bondu in je bil izjemno priljubljen igralec.

Na slavju po uspešnem zaključku enega od njih se je Diana družila s prijatelji:

»Videti je bilo, kot moj kozarec s sanrgio ne bi imel dna. Bolj, kot sem pila, bolj mi je bila blizu španščina. Spominjam se množice ljudi, ki so me trepljali in me spodbujali, ko sem se vrtel v ritmu flamenka.

S pogledom sem iskala Seana, a ga nisem našla. Nenadoma je stal pred menoj in njegov obraz je bil namrščen. Ko sva se vzpenjala po stopnicah do najine sobe, sem dojela, da je že prepozno.

Povlekel me je v sobo, začutila sem udarec v obraz, ki me je zrušil na tla. Spominjam se, da sva oba kričala. Vstala sem in mu skušala vrniti, a me je še en udarec pobil na tla.«

»Uspelo se mi je odvleči v kopalnico in zaklenila sem se vanjo. Noč sem preživela jokaje na brisačah na tleh kopalnice.

Ko sem se zjutraj pogledala v ogledalo, sem bila zgrožena. Bila sem prepričana, da moj obraz nikoli več ne bo tak kot je bil prej. Sram me je bilo, obupana sem bila in nisem hotela, da bi me takšno videli prijatelji.

Morala sem se skrivati pred kolegi, igralci, ekipo in tiskom. Ena moja fotografija v takšnem stanju bi načela mnoge teme,« piše Diana in dodaja:

»Sean je še spal, ko sem odšla iz sobe, najela avto in se odpravila stran.

Vse, kar mi je bilo znano, je bilo uničeno. Moje prepričanje, da je on moj zaščitnik, je izginilo. Edina oseba, h kateri sem se zatekala, me je izdala.

Čeprav sem Seana še ljubila, zame ni bil več ista oseba. Ko sem ga kasneje poklicala in mu povedala, kje sem, nisem jokala in mu pripovedovala o občutkih.

Bila sem uradna in mu rekla, da se mu bom pridružila čez teden dni, ko končam snemanje. Nihče od naju dogodka ni več omenjal.«

»Dogajanje iz hotelske sobe je bil tabu in o njem nisem govorila do leta 1965, ko sem videla njegov intervju za Playboy.«

V njem je izjavil, da ni nič slabega v tem, da kdaj udariš žensko, čeprav je odsvetoval, da bi jo tepli tako, kot bi tepli moškega. Klofuta je upravičena, če alternativ ni več in če je bila pred tem opozorjena.

»Ko sem prebrala ta intervju, sem se razbesnela, saj sem dojela, da sem zato, ker sem molčala, dala sporočilo, da pristajam na nasilje. On pa je bil tedaj vzor domala vsem moškim.«

Leta 1987 je v ameriških medijih zaokrožil še eden podoben pogovor z njim:

»Obstajajo ženske, ki znajo stopiti na živec. To one iščejo, popoln spopad. One hočejo klofuto,« je v njem pripovedoval Barbari Walters.

Sean Connery in Diane sta se leta 1974 ločila. Zakon z njim ni bil le nasilen, po njenem pripovedovanju je tudi skopuh, prepovedoval ji je snemanje filmov in ji hotel dajati denarja za gospodinjstvo, zaradi česar se je morala zadolževati pri sosedih in znancih.

Vse to je on zanikal in bivšo označil za noro žensko.