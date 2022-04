Saj ni res, pa je: Britney Spears je noseča

Ameriška pop princesa Britney Spears je noseča! 40-letna pevka in njen partner Sam Asghari pričakujeta prvega otroka. Za pevko bo to že tretji, saj ima iz prejšnje zveze s Kevinom Federlinom že 16-letnega sina Seana Prestona in 13-letnega sina Jaydena Jamesa.

Veselo novico je pevka sporočila kar preko instagrama in zapisala, da sta s Samom izvedela za veselo novico med počitnikovanjem na otoku Maui. Zapisala je, da je opazila spremembe na svojem telesu in da je mislila, da je le preveč pojedla. Ko je opravila nosečniški test, pa je ta pokazal, da pod srcem nosi otroka.

Britney je razrkrila še, da je v preteklosti trpela zaradi depresije in da je bilo zelo težko, saj nihče ni o tem govoril. Ker ne želi, da bi se kaj podobnega zgodilo tudi tokrat, se je določila, da bo o tem tokrat javno govorila in da bo vsak dan posvečala čas svojemu telesu in jogi.