S telesa so ji trgali oblačila

Filmske kariere ji ni in ni uspelo zagnati, saj naj bi bila, tako ji je zavrnitve razlagal tedanji agent Chuck, premalo seksi. Zato je Sharon Stone na robu obupa in pragu revščine odvrgla gornja oblačila, se nastavila fotografskemu objektivu Playboya in ob rezultatih še sama obstala odprtih ust.

Prej dokaj neopazna blondinka v prevelikih oblačilih je seksi zasijala na črno-belih fotografijah ter še isto leto dobila vlogo v akciji Popolni spomin. A preobrat se je zgodil dve leti kasneje, ko je zaradi erotičnega trilerja Prvinski nagon čez noč postala ultimativni seks simbol. »V petek, ko je film prišel v kina, nisem bila nihče. Tako rekoč nepoznana in anonimna. V torek, ko sem se odpeljala v mesto k optiku po očala, sem se ustavila na križišču pri rdeči luči. Vsi so začeli plezati na moj avto.«

32 je bila stara, ko ji je z erotičnim trilerjem uspel veliki preboj.

Rotila jih je

Sanjalo se ji ni, kaj lahko prinese slava. In kako se s tem spopasti. Že takoj po premieri Prvinskega nagona so vsi poznali njen obraz, vsi so si jo želeli ogledati in se je nagledati od blizu. Ko je Sharon le nekaj dni po premieri obstala pri rdeči luči ter so ji avto prekrili zagreti oboževalci, ni mogla odpeljati naprej, čeprav je semafor zasvetil zeleno.

Zapeljiva je tudi še pri 65 letih. FOTO: osebni arhiv

»Spomnim se le, da sem se spraševala, ali je zakonito peljati, če imaš na strehi, pokrovu avtomobila, pred vetrobranskim steklom, ljudi,« je zaplavala v spomine na tisto prvo vožnjo kot verjetno najbolj slavna ženska na svetu. A če je mislila, da je bilo že tisto preveč, je bil to le začetek. Ljudje so postajali vse bolj drzni, celo agresivni v svojem oboževanju, da jih je, kadar so jo obkolili v avtomobilu, prosila, naj ji ne razbijejo zadnje šipe in ne odtrgajo odbijača ter drugih delov. Še huje, znašla se je celo v situacijah, ko jih je rotila, naj že nehajo »grabiti po njej, jo cukati za lase in ji trgati oblačila s telesa«.