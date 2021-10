S posnetkom ganil svet: »Sem nogometaš in homoseksualec« (VIDEO)

Avstralski nogometaš Josh Cavallo, ki bo čez približno dva tedna dopolnil 22 let je na twitterju razkril, da je homoseksualec in postal prvi aktivni nogometaš v avstralskem prvenstvu, ki je storil kaj takega.

»Zelo težko je igrati najbolje in ob tem živeti dvojno življenje.« Da nogometaši razkrijejo svojo istospolno usmerjenost je redkost, večina to stori šele po koncu športne kariere. »Bral sem, da je prvi, ki je to naredil, bil Justin Fashanu sredi 90. let minulega stoletja in da je potem storil samomor in ob tem sem se zamislil.« Anglež nigerijsko-gvajanskega porekla Fashanu (tudi vratar angleške reprezentance do 21 let) je maja leta 1998 pri 37 letih storil samomor, potem ko ga je neki 17-letnik po noči pijančevanja v marcu istega leta obdolžil, da ga je Fashanu v svojem stanovanju v Ellicott Cityju v ameriški zvezni državi Maryland spolno zlorabil. Ta je pred aretacijo zbežal v London, kjer so ga našli obešenega v neki garaži.

Javno sta Cavalla podprla tudi Gerard Pique in Antoine Griezmann.