Preseljenega Ronalda sredi noči motile nepovabljene gostje

Cristiano Ronaldo se je te dni po hitrem postopku izselil iz dvorca, ki ga je njegova družina kupila ob ponovnem podpisu pogodbe z angleškim prvoligašem Manchester Unitedom, kjer je igral že pred leti. Gre za veliko posestvo, vredno šest milijonov funtov. Razlog? Ovce.



Gre za prelepo posestvo sredi narave, res pa je, da znajo biti ovce kar glasne. Menda so ga zbujale sredi noči, njihovega oglašanja pa je bil Cristiano hitro sit in se je dogovoril za novo domovanje. Njegova partnerica Georgina Rodriguez in štirje otroci so imeli teden dni časa, da spakirajo. Preselili so se v vilo za tri milijone funtov s sedmimi spalnicami, poroča The Sun. Profesionalec od glave do pete si pač ne more privoščiti, da bi slab spanec vplival na njegove nogometne predstave.

Komentarji: