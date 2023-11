Veselje v srbski kraljevi družini

Čeprav jim ne vlada, Srbi radi spremljajo, kaj se dogaja z njihovo kraljevo družino in so se razveselili novice, da je princesa Danica Karađorđević pred nekaj dnevi rodila hčerko.

Danica je žena srbskega princa Filipa, par je veselo novico s sledilci delil na družabnem omrežju.

Potem ko se je njegov starejši brat Petar Karađorđević odpovedal nazivu, je naslov princa naslednika srbske krone prevzel Filip, ki je od leta 2017 poročen z Danico in ima vzdevek princ iz soseščine, saj z družino živi povsem običajno življenje.

»Njuna kraljeva visokost naslednik princ Filip in princesa Danica z zadovoljstvom oznanjata rojstvo hčerke princese Marije, ki je na svet prijokala 5. novembra 2023 on 12.31. Deklica tehta 4,060 grama in meri 55 centimetrov. Mama in otrok sta dobro,« se je glasila objava na instagramu.

Princesa Marija je drugi otrok para, ki živi v Beogradu na Vrčarju blizu Daničinih staršev, s katerimi se odlično razume in si medsebojno pomagajo. Njun sin Stefan, rojen 2018, hodi v državni vrtec, Filipa in Danico je pogosto videti, kako se z njim igrata v parku.

»Zasebno se posvečam enakim stvarem kot vsaka ženska v Srbiji. Sem žena in mama. Živim v skladu z vrednotami, v katere verjamem.

Družina je osnova, je nekaj neprecenljivega, je ljubezen. Vsa najina pozornost je usmerjena v sina, najsrečnejši smo, ko se skupaj sprehajamo po ulicah Vrčarja,« je zaupala v enem od intervjujev in povedala, da se odlično znajde v kuhinji:

»Oba s Filipom rada kuhava in uživava v odkrivanju novih receptov ter preizkušanju začimb. Prehranjujemo se zdravo, najraje jemo ribe s solato iz različnih vrst zelenjave.«

Zaradi statusa se Filip in Danica vključujeta v ohranjanje tradicije in družinskih vrednot, zadnje čase se posvečata predvsem dvigu ekološke ozaveščenosti v njuni državi.

