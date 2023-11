Zanimivo življenje kraljice Sofie (Suzy)

Nekdanja španska kraljica se je rodila 2. novembra 1938 kot grška in danska princesa v Atenah. Njena praprababica je kraljica Viktorija. Juana Carlosa je spoznala leta 1954 na križarjenju po grških otokih, ponovno sta se srečala na poroki princa Edwarda, bratranca kraljice Elizabete II. 1961. in se leto pozneje poročila v grški prestolnici. V ta namen se je iz grške ortodoksne vere tudi spreobrnila v katoliško.

Sofia in Juan Carlos leta 1972, tri leta preden sta postala kralj in kraljica. FOTO: Profimedia

Imela sta tri otroke: Eleno, Cristino in Felipeja, ki je postal kralj, ko je njegov oče leta 2014 abdiciral. Na prestolu je sedel 38 let, a je bil naveličan svojega dela in tudi dejstva, da se ne sme ločiti od žene, s katero že trideset let ne živita več skupaj, ter poročiti s plebejko, saj je imel vsaj dve drugi ljubici.

Ko je njen mož postal kralj, je tudi ona dobila svojo znamko. FOTO: Profimedia

Čeprav tako Sofia ni več uradno kraljica, pač pa je to sinova žena Letizia, matriarhinjo še vedno tako kličejo.

Grška in španska kraljeva družina v družbi princese Diane in princa Charlesa ter njunih otrok FOTO: Profimedia

Seveda ji ne uidejo luksuzni smučarski oddihi. FOTO: Profimedia

Uradno sta kralj in kraljica zdaj Felipe in Letizia, Sofia pa je zavrnila možnost izgnanstva skupaj z možem in ostala doma v Madridu. FOTO: Profimedia