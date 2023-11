Zvezdnik priznal: Na vrhuncu slave sem živel z banano na dan

V štiridelnem dokumentarcu, ki te dni prihaja na Netflix in ob 25-letnici samostojne kariere, slavni glasbenik odkrito spregovori o trenutkih največje slave, hudi motnji hranjenja in boju z anoreksijo.

»Lahko bi napisala knjigo o omalovaževanju, ko gre za moj videz. Čisto sovraštvo do sebe. Grd občutek je biti grd. Imam telesno dismorfično motnjo in najslabše, kar lahko naredim, je, da se v kratkem času zredim za dvajset dodatnih kilogramov. Torej si lahko predstavljate, kaj vidi moj um. Mogoče pa si ne morete, ampak v vsakem primeru je to katastrofa,« je to poletje na Instagramu sporočil pevec Robbie Williams in prvič odkrito spregovoril o svojem dolgoletnem boju.

Telesna dismorfična motnja se kaže kot zaskrbljenost zaradi namišljene ali minimalne telesne napake, ki pri osebi povzroča močno vznemirjenost in tesnobo ter moti družbene, poklicne ali druge dejavnosti.

Te dni je Robbie novinarjem priznal, da je v kratkem času izgubil več kot 12 kilogramov zahvaljujoč zdravilu, ki je podobno zdravilu za diabetike, ki ga mnogi uporabljajo za hujšanje. »Takoj ko pridobim nekaj kilogramov, je to strašno slabo za moje zdravje. Počutim se, kot da bi znorel,« je povedal Robbie.

Za britanski The Sun je razkril, da se je v preteklosti spopadal s, kot pravi, anoreksičnimi epizodami, ko je štel vsako zaužito kalorijo. Vse to in še veliko podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja bo razkrila nova dokumentarna serija, ki bo na sporedu 8. novembra na Netflixu. In tisti, ki so epizode že imeli priložnost gledati, trdijo, da bomo srečali Williamsa, kakršnega še nismo videli.

»Na vrhuncu kariere sem živel z eno banano na dan oziroma le z 90 kalorijami. Mislim, da me motnja hranjenja spremlja celo življenje, je pravzaprav mešanica vseh motenj.

Imel sem 'bigoreksijo', kar pomeni, da misliš, da nimaš mišic in mase, hkrati pa imaš anoreksijo. Vendar pa obstaja beseda, ki manjka, in to je, kdo sem. Zame je bila to restriktivna ali pretirana dieta. V bistvu mi nikoli ni bilo dobro. Obstaja motnja hranjenja, samo ne vem, kako se imenuje moja. Moj boj je resničen, žalost je ogromna in težava se z leti ne bo zmanjšala. Prepričan sem o tem.«

Izjemen showman

Spomnimo, Robbie je imel to poletje kar dva koncerta v puljski Areni in se poleg odličnega pevca izkazal tudi kot izjemen showman. Marsikdo je po koncertih komentiral, da še vedno poka od energije kot takrat, ko je kariero začel pri skupini Take That, verjetno pa bi težko kdo uganil, s kakšnimi zdravstvenimi težavami se bori že vse življenje, poroča Slobodna Dalmacija.

