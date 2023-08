Zvezdnik Robbie Williams skoraj ne prenese pogleda nase

Dokler ni spoznal Ayde Field, ki ga je spremenila v vzornega, ljubečega moža in očeta, je bil Robbie Williams eden največjih lomilcev src v zabavni industriji. Svojo privlačnost je s pridom izkoriščal in nizal eno (žensko) trofejo za drugo. A če bi ob tem pomislili, da se zvezdnik dobro počuti v svoji koži, bi usekali mimo. Za podobo privlačnega razvratneža namreč tiči moški, ki pogleda nase skoraj ne prenese. »Ko pride do telesa in zunanjega videza, bi o samozaničevanju lahko spisal debelo knjigo. Čisto samosovraštvo. Ne trpim le za telesno dismorfijo, v telesni teži tudi precej niham in sem se v preteklosti zredil tudi za 20 kilogramov in več. Morda si tako lahko zamislite, kako samega sebe vidim in o sebi razmišljam,« je zvezdnik priznal, da vidi le svoje telesne napake – tudi tam, kjer jih morda ni –, o sebi pa razmišlja le kot o grdem ali še bolj grdem.

Več znanih trpinči telesna dismorfija

Biti obremenjen z lastnim videzom je precej zvezdniško. Robert Pattinson, Sarah Michelle Gellar, Hayden Panettiere, Miley Cyrus in Megan Fox so le peterica slavnih in lepih, ki so priznali, da jih trpinči telesna dismorfija. V to skupino očitno spada tudi britanski pevec, ki se mu tega groznega občutka telesne pomanjkljivosti ni uspelo otresti niti po tem, ko je shujšal za 13 kilogramov.

»Moj ideal telesne teže je, da bodo ljudje zaskrbljeni,« je pripisal pod risbico na profilu na instagramu, na kateri sta naslikana možička, od katerih mu eden prigovarja, da je šel s hujšanjem morda že predaleč, drugi pa mu za shujšano podobo vzhičeno čestita. Takšna možička namreč živita tudi v njem: eden je njegova resnična podoba, drugi pa tisto, kar vidi v zrcalu.

Če bi lahko izbiral med sposobnostjo, da lahko letim, in tem, da lahko pojem, kolikor hočem, a se ne zredim, bi izbral slednje.

Williams pa kljub izgubi telesne teže ob pogledu v zrcalo še vedno vidi predvsem vse, kar po njegovi oceni ni v redu. Zato zdaj resno razmišlja, da bi se predal še lepotnem kirurgu. »Vsi se osredotočajo na tiste lepotne posege, ki so spodleteli. A nihče ne komentira lepotnih operacij, ki so uspele, tudi zato, ker se tega običajno niti opazi ne. In večina ljudi, ki so kot jaz del zabavne industrije, ima izvrstne lepotne kirurge,« pravi pevec, ki bi si sprva okoli oči želel vbrizgati polnila, »videti sem namreč, kot da imam povsem udrte oči.«

Redčijo in tanjšajo se mu lasje

Robbieju ni pogodu niti to, da se mu lasje redčijo in tanjšajo. Zaradi te težave je že obiskal strokovnjake za presaditev las, a je bil za ta poseg že dvakrat zavrnjen. Lase na zadnjem delu glave ima namreč že preveč tanke. »Lase bom imel tako dolgo, dokler lahko, potem bom pač plešast. Zadnji vlak, da bi jih lahko presadil, sem očitno že zamudil.« Dodal je, da si bo za nastope v Avstraliji in na Novi Zelandiji konec letošnjega leta puščal dolge lase za tako imenovano frizuro bundesliga: »To bom storil, dokler mi lasje še rastejo.«

Za telesno dismorfijo trpi tudi Megan Fox. FOTO: Jeenah Moon Reuters

Zaradi svoje motnje, telesne dismorfije, je Robbie sposoben videti in se osredotočiti le na to, kar ni popolno. »V tem trenutku sem resda vitek, a ker sem jaz pač jaz, si mislim: kaj mi pomaga vitkost, ko pa sem postal star. Ta moja notranja borba s samim seboj je žal še preveč resnična in žalostna. Z njo se spopadam že vse življenje. In žal vem, da se bom do konca.«