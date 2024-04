Eva umrla v starosti 29 let, besede njene zlomljene sestre gredo do srca

Iz ZDA prihajajo žalostne novice. Ameriška režiserka in vplivnica Eva Evans je umrla v starosti 29 let. To je na družbenih omrežjih potrdila njena sestra Lila Joy. »Včeraj je moja družina izvedela, da je umrla naša čudovita, ustvarjalna, skrbna, smešna Eva, moja lepa sestra. Po 24 urah sem še vedno v procesu zanikanja in sprejemanja, zato vem, kako težko bo to novico sprejeti,« je zapisala.

Pokojna Eva je bila priljubljena na tiktoku, kjer je imela več kot 300 tisoč sledilcev. Poleg ustvarjanja vsebin na družbenih omrežjih je režirala tudi serijo »Club Rat«. Serija je bila posneta v petih epizodah in izšla na Prime Video.