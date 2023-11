Resnica o razmerju Kevina Costnerja in Reese Witherspoon

Ne, Reese Witherspoon in Kevin Costner nista par. Potem, ko so zaokrožile zgodbice o romantičnem razmerju med zvezdnikoma, je tiskovni predstavnik igralke za People povedal, da so izmišljene in da v njih ni nobene resnice.

To sicer ni prvič, da je moral zanikati zvezo Reese s katerim od znancev svetovne estrade. Aprila sta njen in tiskovni predstavnik Toma Bradyja povedala, da ne drži, da sta njuna delodajalca romantično povezana.

Witherspoonova in njen bivši mož Jim Toth sta 24. marca letošnjega leta naznanila razhod, 30. marca vložila vlogo za ločitev in jo zaključila avgusta.

»Po dolgem premisleku sva sprejela težko odločitev o ločitvi. Skupaj sva bila mnogo čudovitih let, polnih globoke ljubezni, prijaznosti in vzajemnega spoštovanja,« sta starša 11-letnega sina Tennesseeja v izjavi zapisala marca.

Reese ima iz zakona z bivšim možem Ryanom Philippejem 24-letno hčerko Avo in 20-letnega sina Deacona.

»Najina največja prioriteta pri odpiranju novega poglavja življenja je najin sin in cela družina,« sta še dodala. »Te stvari nikoli niso lahke in so zelo osebne. Že vnaprej se zahvaljujeva za spoštovanje zasebnosti družine v tem času.«

Kevin Costner ima tri otroke, 16-letnega Caydna, 14-letnega Hayesa in 13-letno Grace, s sedaj že bivšo ženo Christine, s katero sta se razšla aprila, vlogo za ločitev podala maja, po mesecih boja na sodišču pa septembra dosegla sporazum.

»Kevin pravi, da je zadeva zanj zaključena in se bo osredotočil zgolj na skupno vzgojo treh otrok,« je tedaj pa People povedal vir.

Povzeto po portalu People