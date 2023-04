Že pred ločitvijo sta razdelila premoženje

Oskarjevka Reese Witherspoon se po skoraj 12 letih zakona ločuje od moža, agenta Jima Totha, s katerim ima tretjega otroka, desetletnega sina Tennessseeja. Igralka ima iz prvega zakona z igralcem Ryanom Phillippom triindvajsetletno hčer Avo in devetnajstletnega sina Deacona.

Veliko se govori o tem, kaj vse je šlo narobe, saj naj bi dvainpetdesetletni Jim prišel v nekakšno krizo srednjih let in se spet začel obnašati in oblačiti, kot bi imel komaj pol toliko let, kot jih ima v resnici. Ker jima že nekaj časa ni šlo ravno najbolje, sta že leta 2021 zavihala rokave in začela prodajati večino skupnega premoženja, da morebitna ločitvena bitka ne bi otežila njunega življenja.

Tako sta prodala kar nekaj nepremičnin in delež podjetja Hello Sunshine, ki je šel za med (skoraj milijardo evrov), a Reese v njem ostaja kot lastnica in producentka. Več kot očitno se je odločila preudarno stopiti na pot ločitve, ki jo iz preteklosti dobro pozna.