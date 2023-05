Po 18 letih se ločuje znani par

»Vzniknile so okoliščine, ki niso bile v rokah gospoda Costnerja in ki so vodile do razpada zakona,« je zapisal Arnold Robinson, predstavnik igralca Kevina Costnerja. Pojavile so se namreč informacije, da se Kevin Costner in žena Christine Baumgartner po 18 letih skupnega življenja ločujeta.

Robinson je še dodal, da družina v teh težkih časih prosi za zasebnost, sploh njunih otrok.