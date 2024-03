Resnica o odnosu med Bradleyjem Cooperjem in Gigi Hadid

Po več mesecih ugibanj, v kakšnem odnosu sta v resnici Gigi Hadid in Bradley Cooper, je sedaj jasno, da sta zaljubljena.

Očividci so ju namreč ujeli, kako sta se z roko v roki sprehajala po New Yorku in se nista prav dosti menila za fotografske aparate, ki so ju spremljali potem, ko sta si ogledala predstavo Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet.

Namigovanja, da se videvata, so se pojavila že oktobra lani, kmalu potem, ko je Gigi končala enoletno razmerje z Leonardom DiCapriem.

Bradley Cooper je bil prej v daljši zvezi z Irino Shayk , s katero imata sedemletno hčerko Leu De Seine.

Gigi ima iz razmerja z Zaynom Malikom triletno hčerko Khai. Z nekdanjim pevcem skupine One Direction sta bila v zvezi šest let, razšla sta se leta 2021, piše elle.com.