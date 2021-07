Prvič vseh pet kraljevih na kupu

Življenje mi je podarilo ne le enega, ampak tri krasne prince.

Švedska princesain princsta marca še tretjič postala mama in oče. Tudi tokrat sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala princ. Folke je eno od imen Carlovega očeta, švedskega kralja. Malček je prejel še plemiški naziv vojvoda Hallandski in je sedmi v vrsti za švedski prestol. Naziv vojvode mu je le nekaj dni po rojstvu podelil kralj, pred Julianom ga je nosil kraljev stric princ, ki ga je Carl Gustaf oboževal.Prve mesece se je družina v miru privajala na novega člana, zdaj pa sta princ in princesa oboževalce razveselila s fotografijo, na kateri sta prvič pozirala z vsemi tremi otroki. Poleg malega Juliana ima par še petletnega sina princain dve leti mlajšega princa. »Poletni pozdrav vam pošilja naša družina,« sta zapisala ob fotografijo, na kateri sta starejša dečka videti odlično razpoložena, njun bratec pa v svet zre nekoliko začudeno. Sofia je pred tem s sledilci delila še nekaj fotografij družinskega življenja ter zapisala, kako srečna je, da sta brata tako dobro sprejela novega člana.Na eni od njih Alexander objema spečega malčka in ga povsem očarano opazuje, na drugi pa Julian grizlja njegov prst, brata pa ga nasmejana objemata. Z nekajmesečno zamudo se je Sofia zahvalila tudi vsem, ki so jim čestitali ob rojstvu Juliana. »Življenje mi je podarilo ne le enega, ampak tri krasne prince. Iz srca hvala za vse čestitke in lepe želje,« je zapisala.