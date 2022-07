Prvi korak je naredila vnukinja kraljice Elizabete II.

Enajsto obletnico poroke danes slavita vnukinja britanske kraljice Elizabete II. Zara in nekdanji igralec ragbija Mike Tindall. Tisti, ki ju poznajo, pravijo, da sta zelo skromna in prizemljena, in glede na to, da sta se spoznala v pubu, to najbrž tudi drži. Zara je bila tista, ki se je opogumila in naredila prvi korak; ker je med sproščenim klepetom Mike ni prosil za kontakt, je svojo telefonsko zanj pri enem od njegovih prijateljev pustila sama.

Sedem let sta bila par, preden se je Mike opogumil in svoji dragi nadel 170.000 evrov vreden zaročni prstan, pravo pašo za oči. Izdelali so ga posebej za Zaro, obroček iz platine, posut z diamanti, pa krasi večji diamant. A zeleno luč za poroko so morali najprej dati kraljica in njeni svetovalci, kot je to določeno v posebnem zakonu iz leta 1772, ki velja za vse člane kraljeve družine.

V nasprotju z večino kraljevih, ki so si večno zvestobo obljubili v Londonu, sta se Zara in Mike odločila, da bo poroka na Škotskem, na srečni dogodek sta povabila 400 ljudi. Kot je v navadi, je nevesta nosila čudovito tiaro, ki ji jo je posodila kraljica.

Tiaro ji je posodila kraljica. FOTO: Guliver/getty Images

Zakoncema Tindall, ki imata tri otroke, že vseskozi uspeva skrbno varovati zasebnost. Opazijo ju na uradnih dogodkih ter raznih športnih prireditvah, a v vseh 19 letih, odkar sta par, nista zakuhala niti enega škandala, v javnosti sta še vedno videti zaljubljena do ušes, tisti, ki ju poznajo, pa trdijo, da sta odlična oče in mama. Prva hči Mia Grace se jima je rodila poldrugo leto po poroki, leta 2018 je sledila Lena Elizabeth, lani pa sta se razveselila sina Lucasa Philipa.