Prometna nesreča usodna za pevca legendarne skupine iz Zenice

V petek je v trčenju blizu Doboja v Bosni in Hercegovini umrl Mladen Vidović, nekdanji pevec skupine Nemoguće vruće. Star je bil 59 let. Na uradni facebook strani skupine, so se oglasili Mladenovi prijatelji in glasbeni kolegi, ki jih je novica o njegovi smrti šokirala.

»Bili smo nepripravljeni ob novici in ta nam je vzela ves pomen. Ti si želel samo peti. /.../ R.I.P Mladen, edinstven, igriv in vesel fant. Nocoj igramo zate. Rusija poje. Tvoji prijatelji iz Nemoguće vruće,« so zapisali.

FOTO: YouTube

Skupina je bila sicer ustanovljena leta 1987 v Zenici v Bosni in Hercegovini. Mladen je bil frontman skupine, nekatere najbolj priljubljene pesmi, ki so zaznamovale glasbenikovo kariero, pa so Hajde noći padajte, Ta, ta djevojka, Daj da poljubim in pojedem, Ljubav malog Werthera in Ameri.