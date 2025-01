Prodali hišo iz filma Sam doma, ne boste verjeli, koliko sta dosedanja lastnika zaslužila!

Osem mesecev je bila na trgu ena najslavnejših hiš, tista, ki je imela eno glavnih vlog v božični uspešnici Sam doma. Za ogromno hišo, ki stoji v predmestju Winnetke, mestu nedaleč od bolj znanega Chicaga, je neznani kupec odštel 5,5 milijona evrov oziroma 5,34 milijona evrov, kar je precej več od zneska, ki sta ga zanjo odštela dosedanja lastnika.

Zakonca Tim in Trisha Johnson sta jo kupila leta 2012 za milijon in pol dolarjev (1,34 milijona evrov), a sta ogromno denarja vložila v obnovo. Tako sta si v stavbi denimo uredila kinodvorano, katere steno seveda krasi plakat za film Sam doma, v kleti mogočne hiše sta celo manjše košarkarsko igrišče pa seveda polno opremljena telovadnica.

V hiši, ki stoji na idilični ulici, je poleg tega kar pet spalnic in šest kopalnic, iz ogromne družinske jedilnice pa velika steklena vrata vodijo na čudovito urejen atrij za hišo. Da bi bilo življenje čim bolj udobno in enostavno, sta zakonca Johnson v hiši uredila kar dve pralnici, ena je v pritličju, druga v nadstropju, v garaži pa je prostora za tri avtomobile. Povsem sta preuredila tudi podstreho, kjer je zdaj manjša suita s kopalnico in prekrasnim razgledom na okolico.