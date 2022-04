Priyanka Chopra in Nick Jonas dobila naraščaj

Na začetku leta je Priyanka Chopra brez izmikanja priznala, da si z možem Nickom Jonasom v prihodnosti želi osnovati družino, »otroci so vsekakor pomemben del najinih želja. Z božjo voljo se bo to zgodilo, ko se bo, ko bo čas pravi«.

A čeprav je to pred le nekaj tedni zatrdila še s povsem ravnim trebuščkom, je pravi trenutek že tu, hollywoodska lepotica indijskih korenin pa je že lahko radostno vzkliknila, da sta z ljubljenim postala mati in oče. Osrečila naj bi ju drobcena deklica, ki je na svet pokukala kar 12 tednov prezgodaj ter jo je nosila nadomestna mati.

»Presrečna sva, da lahko potrdiva, da sva otroka dobila s pomočjo nadomestne matere,« je povedala igralka in prosila za zasebnost, saj želita z Nickom zdaj vso energijo in čas usmeriti v njuno družinico.

Od nekdaj si je želela postati mati, a sprva si je želela zgraditi kariero. FOTO: Osebni Arhiv

Vse ob svojem času. Kajti čeprav je Priyanka že od nekdaj vedela, da si nekoč želi postati mati, pred desetimi ali petimi leti na to še ni bila pripravljena. Takrat je bila v prvem planu namreč njena kariera. »Moja prioriteta je bila dobiti naslednji in nato spet naslednji projekt. Sem zelo ambiciozna,« je dejala, to pa se je začelo spreminjati, morda, ko se je pred tremi leti zaobljubila deset let mlajšemu pevcu.

»Ženska v meni si želi ravnovesja. Hrepenim po družinskem življenju.« V tej smeri pa sta z Jonasom začela delati že pred časom, čeprav skrivaj. Ko je namreč padla kocka, da sta pripravljena na to novo življenjsko poglavje, sta začela tuhtati, kako se tega najbolje lotiti. Upoštevala sta, da imata oba poln urnik delovnih obvez kot tudi, da Priyanka pri 39 letih ni več najbolj rosno mlada za prvega otroka, ter po temeljitem premisleku spoznala, da bi ga bilo najbolje dobiti s pomočjo nadomestne matere.

Igralka je po družabnih omrežjih deležna tudi precej kritik, češ da se je trendovsko odločila za nadomestno mater, da bi se tako ognila spreminjajočemu se telesu in porodnim bolečinam.

»Priyanka nima težav s plodnostjo, vseeno pa pri 39 letih ni več tako enostavno zanositi kot ženski v njenih dvajsetih. Poleg tega bi zaradi delovnih obvez le težko sledila urniku njenih ovulacij, da bi se prav tedaj vdajala posteljnim radostim. Zaradi skupka vsega sta se odločila za nadomestno mater.« S pomočjo agencije sta našla žensko iz Južne Karoline, za katero se jima je zdelo, da bo za to vlogo popolna. »Spoznali so se in obema je bila neznansko všeč. To je bila nato že njena peta nosečnost.«

Našla sta idealno žensko, ki jima bo donosila otroka. Sad njune ljubezni je lepo rasel v njenem trebuščku in naj bi na svet pokukal aprila, zaradi česar je zvezdnica do takrat želela vse svoje projekte spraviti pod streho. A je malčica imela drugačne načrte in je prijokala na svet že ta mesec, kar 12 tednov prezgodaj.

Bollywoodska poroka Zaljubljenca, ki sta se spoznala leta 2017, sta svojo ljubezen javnosti razkrila leta 2018 in bila štiri mesece za tem že zaročena. Še v istem letu je že sledilo ekstravagantno tridnevno poročno slavje v indijskem Džodpuru, ki je spominjalo na razkošen bollywoodski muzikal.

Nadomestna mati in nedonošena punčka sta tako še vedno v bolnišnici v Južni Karolini, Priyanka in Nick pa vznemirjeno čakata, da bo njuna prvorojenka dovolj velika in močna, da jo preselijo v bolnišnico v Los Angelesu, kjer so si novopečeni starši ustvarili dom in kariero.