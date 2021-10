Princesin sin nov obraz Diorja

Da so med plemiči pravi lepotci in lepotice, ni nobena skrivnost, mnogi namreč svoj razkošni življenjski slog pomagajo financirati s sprehajanjem po modnih brveh. Tem se je zdaj pridružil Pierre Casiraghi, ki je postal ambasador za moško modo znamke Dior.

Beatrice Borromeo in Pierre Casiraghi sta čudovit par. FOTO: Getty Images

Pierru sta bila šarm in lepota položena že v zibelko, saj je vnuk ene najlepših žensk vseh časov – Grace Kelly, njegova mama pa je monaška princesa Caroline. Njegova družina je že dolgo povezana z omenjeno modno hišo. Dior je bila najljubša modna znamka Grace Kelly, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je pri njih pripravništvo opravljala njegova teta princesa Stephanie, februarja pa se ji je pridružila tudi njegova žena, italijanska lepotica in manekenka Beatrice Borromeo.

Celo Pierrovo šestletno sestrično princeso Gabriello, hčer princa Alberta, so večkrat videli nositi to prestižno znamko, nazadnje je v rokah nosila Diorjevo torbico, ko je na enega od dogodkov spremljala očeta.

»Monaški poslovnež pooseblja nov slog krojaštva, brezčasno sodobnost. Tudi sam je ikona elegance in zato več kot primeren ambasador znamke,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Diorju. Preden je Pierre leta 2015 večno zvestobo obljubil zdaj 36-letni lepotici, je redno zasedal visoka mesta na lestvicah najbolj zaželenih plemičev, Beatrice pa so pri reviji Tatler, ki spremlja življenja slavnih in bogatih, avgusta namenili naziv najbolj modne evropske plemkinje.

Monaški poslovnež pooseblja nov slog krojaštva, brezčasno sodobnost.

A čeprav se 34-letni Pierre že nekaj časa sprehaja po modnih brveh, je njegova glavna strast jadranje. Je podpredsednik monaškega jadralnega kluba, svet pa ga je spoznal leta 2019, ko je mladi okoljevarstvenici Greti Thunberg pomagal na dvotedenskem potovanju z jadrnico iz Velike Britanije v New York, kjer se je udeležila vrha Združenih narodov o podnebnih spremembah.