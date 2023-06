Princesa rodila zdravega dečka

Princesa Eugenie, nečakinja kralja Karla III., je rodila zdravega dečka, je nekaj dni po veselem dogodku sama na družabnem omrežju sporočila 33-letnica in dodala še fotografijo novega družinskega člana, ki spokojno spi, na drugi fotografiji pa ga ljubkuje njegov starejši brat.

Oktobra bosta praznovala peto obletnico poroke.

»Jack in jaz bi rada z vami delila novico, da se je 30. maja ob 8.49 rodil Ernest George Ronnie Brooksbank. Ob rojstvu je tehtal 3,2 kilograma,« je zapisala Eugenie in dodala, da je dveletni August odličen starejši brat. Princesa je pojasnila še izbiro imena: »George je bilo ime njegovima praprapradedu in njegovemu dedku, Ronald pa je bilo ime mojemu dedku po mamini strani.« Praprapraded novorojenca, ki ga omenja Eugenie, je bil britanski kralj Jurij V., angleško George V., ki je nosil tudi ime Ernest, saj so ga krstili za Georgea Fredericka Ernesta Alberta. Mali Ernest je trenutno 13. v vrsti za britanski prestol, ob rojstvu pa mu je pripadel plemiški naziv gospodič Brooksbank.

Na svet je prijokal že 30. maja.

Eugenie in Jack Brooksbank bosta oktobra praznovala peto obletnico poroke, preden sta se odločila, da stopita pred oltar, pa sta bila kar dolgo par. Prvi otrok se jima je rodil 9. februarja 2021, ker je imela Eugenie v otroštvu težave s hrbtenico, zaradi skolioze je morala pri komaj 12 letih tudi na operacijo, je August na svet prijokal s pomočjo carskega reza, enako tudi njegov mlajši brat.