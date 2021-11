Princesa razočarala Monačane

Monaška princesa Charlene že mesece okreva po okužbi, ki jo je kar za pol leta prikovala na njena rodna tla v Južni Afriki. Čeprav se je prejšnji teden vrnila k možu in dvojčkoma, princesi Gabrielli in princu Alexandru, pa z njenim zdravjem vendarle ni vse v najlepšem redu, saj je 43-letnica svoje okrevanje podaljšala.

Mir in počitek sta obvezna za čim hitrejše okrevanje princese Charlene.

Njeno stanje je tako resno, da se je odpovedala tudi prisotnosti na praznovanju monaškega nacionalnega praznika, ki bo v kneževini potekalo 19. novembra. Kot razlog so v palači navedli njeno slabo zdravstveno stanje. »Glede na situacijo knežji par z žalostjo naznanja, da se princesa Charlene ne bo pridružila družini in prebivalcem Monaka na praznovanju nacionalnega praznika (Fête Nationale). Takoj ko ji bo zdravje dopuščalo, pa bo znova začela opravljati svoje dolžnosti in bo več časa preživela z Monačani,« so sporočili in obenem prosili za razumevanje: »Obe visočanstvi sta se odločili, da sta mir in počitek obvezna za čim hitrejše okrevanje princese Charlene. V času počitka knežji par prijazno prosi za spoštovanje njune zasebnosti in zasebnosti družine. O zdravstvenem stanju princese bodo za to pristojne službe primerno obveščale javnost. Zlasti seveda pred božičnimi prazniki.«

Kje bo princesa prebolevala dolgotrajno okužbo nosu, ušes in grla, v palači niso pojasnili, lokacija bo ostala strogo zaupna. Tudi če je ostala v palači, letos ne bo del tradicionalne družinske idile na balkonu, od koder plemeniti par vsako leto pomaha številnim Monačanom.