Princesa iz treh razlogov prekinila molk

Osebne objave nečakinje kralja Karla III. princese Eugenie na družbenih omrežjih bi lahko prešteli na prste ene roke.

Hči princa Andrewa in njegove bivše žene Sarah Ferguson je poročena z Jackom Brooksbankom, s katerim imata dva otroka.

Njena zadnja odločitev, da javnosti pusti pogledati v tisto, kar ji pomeni največ, v družino, je povezana s tremi lepimi dogodki.

Prva je šesta obletnica zakona, ki sta jo z možem praznovala pred nekaj dnevi. Princesa se je nanjo spomnila s fotografijo s poroke in ob njej zapisala:

»Najsrečnejši dan mojega življenja je bil, ko sem se poročila s teboj. Veselo šesto obletnico, ljubezen moja.«

Drugi razlog za radost je, da je njen leto in pol stari sin Ernest George shodil.

V zgodbi na instagramu je objavila fotografijo štiričlanske družine z jesenskega sprehoda. Eugenie na posnetkih nežno objema starejšega sina Augusta Philipa, ki bo februarja naslednje leto dopolnil štiri leta, piše Hello.

Na koncu se je spomnila še mame Sarah Ferguson in ji voščila za osebni praznik, ki ga je praznovala včeraj, ter zapisala, da je ponosna nanjo kot na babico, mamo in žensko:

»Si neskončen navdih in klepeti s tabo so vir neizmerne moči in podpore.«

Princesin mož je izvršni direktor na področju marketinga, Eugenie, ki nima statusa višje članice kraljeve družine, pa je polno zaposlena kot direktorica londonske umetniške galerije Hauser & Wirth, kjer dela že od leta 2015.