Princesa in šaman sta poroko prestavila za nedoločen čas

Norveška princesa Märtha Louise in ameriški šaman Durek Verrett sta junija lani s svetom delila veselo novico, da nameravata skupaj preživeti preostanek življenja. Na družabnem omrežju sta delila tudi romantično fotografijo, na kateri je lepo viden čudovit zaročni prstan s 3,5 karata težkim smaragdom, ki ga obdaja 19 manjših diamantov.

Oboževalci, ki so bili nad novico navdušeni, pa so ves ta čas zaman čakali, da bodo izvedeli tudi datum, ko si bosta zaljubljenca obljubila večno zvestobo. Mnogi so sklepali, da bo to letošnjo pomlad ali najpozneje poleti, a so se motili.

Norveški časniki so namreč objavili, da je poroka »prestavljena za nedoločen čas«, razlog pa so hude zdravstvene težave 48-letnega šamana. Durek Verrett se namreč že skoraj tri desetletja bori s hudo okvaro ledvic. Zadnja leta je sicer živel normalno življenje, zdaj pa se je bolezen nenadoma vrnila. Podrobnosti niso znane, je pa šaman že pred časom odkrito spregovoril o zdravstvenih težavah, ki so ga pestile kot mladeniča.

Durek je svoji dragi podaril čudovit prstan. FOTO: Instagram

»Tako kot moj ded in oče sem imel tudi jaz visok krvni tlak, a nikoli tega nisem jemal resno. Posledično je to uničilo moje ledvice, celo tako zelo, da se mi je ustavilo srce. Štiri minute in pol sem bil mrtev, to me je zaznamovalo za vse življenje. Ko so me ponovno oživili, so ugotovili, da imam zaradi pomanjkanja kisika okvaro možganov, in skoraj dve leti sem bil na invalidskem vozičku, še nadaljnjih osem sem potreboval dializo,« je povedal v podkastu britanske blogerke Roxie Nafousi, ki se prav tako kot Verrett med drugim ukvarja z zdravilstvom. Šaman zdaj menda čaka na presaditev ledvic, ko bo okreval in se bo njegovo življenje vrnilo v ustaljene tirnice, pa bosta z Märtho Louise stopila pred oltar.