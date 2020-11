Princ William povzročil paniko, razkrili njegovo skrivnost

Britanski princ William (38), drugi v vrsti, da na prestolu nasledi svojo babico, kraljico Elizabeto II., se je aprila v tajnosti boril z novim koronavirusom, le nekaj dni zatem, ko je njegov oče princ Charles javno priznal, da je okužen, poročajo britanski mediji.



William dejstva, da je zbolel, ni hotel javno razkriti, da ne bi med podaniki povzročil panike, saj je virus staknil v težkih časih za vso državo, ko je zbolel tudi premier Boris Johnson. Umiralo je po več tisoč Britancev vsak dan, okužilo pa se je po več deset tisoč ljudi na dan.



Vojvoda Cambriški je imel težave z dihanjem, zanj pa so skrbeli zdravniki, ko je bil z družino v karanteni na svojem domu v Norfolku. Njegova žena Kate Middleton ni zbolela in se tudi ni testirala. »Dogajale so se pomembne stvari in nisem hotel, da bi kdo skrbel,« je po poročanju časnika The Sun William povedal na enem izmed dogodkov, ki se jih je udeležil. Aprila je William kljub bolezni, ki naj bi ga precej zdelala, še naprej delal in je opravil 14 telefonskih ali videoklicev.



»Nekaj časa je imel težave z dihanjem, zato so bili vsi okoli njega panični. Ko je obiskal zdravnika in je bil pozitiven na testu, kar je bil precejšen šok glede na to, kako dobro je telesno pripravljen in zdrav, je bil William odločen, da bo nadaljeval svoje delo in izpolnil svoje dolžnosti,« je vir povedal za The Sun.