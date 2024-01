Princ William in kralj Karel: napeto zaradi Epsteina

Kralja Karla III. očitno nova odkritja, ki v povezavi s primerom Epstein prihajajo na dan in v katerih se vedno znova pojavlja ime princ Andrew, ne skrbijo tako zelo, kot skrbijo princa Williama.

Medtem ko monarh ostaja zvest obljubi, ki jo je dal pokojni mami, kraljici Elizabeti II., češ da bo skrbel za mlajšega brata, valižanski princ na zadeve gleda kot bolj črno-bele.

Po poročanju časopisa Daily Beast se Karel in William ne strinjata glede ravnanja monarha.

Najnovejša razkritja o Epsteinu in njegovi partnerki ter sostorilki Ghislaine Maxwell so šokantna in pričajo tudi o neprimernem ravnanju kraljevega brata, William je zaskrbljen, da bo v javnost prišlo še več umazanih zgodb, ki vključujejo njegovega strica.

Kralj Karel na drugi strani stoji bratu ob strani, s čimer jezi Willima, ki meni, da to nikakor ni primeren način reševanja spolnega škandala, ki se nanaša na zlorabe mladoletnih oseb.

Vir za omenjeno medijsko hišo navaja, da William močno dvomi v kraljevo presojo, saj je monarh med drugim Andrewu dopustil, da se je za božič skupaj s kraljevo družino sprehodil k božični maši, ki je po tradiciji potekala v cerkvi svete Marije Magdalene v Norfolku.

William je ob tej strategiji, je še povedal vir, milo rečeno, zmeden.

A pri tem se kraljeva bitka konča, kajti glede na strukturo moči, se mora sin ukloniti volji očeta. William mu ne more oporekati.

»Takšna je dinamika te družine. Karel je kralj in William mora to sprejeti, čeprav mi ni všeč,« je še povedal vir.

Oba sta se leta 2022 sicer strinjala, da je prav, da mora Andrew sestopiti z mesta višjega člana kraljeve družine, bi pa William nedvomno raje videl, da se njegov stric ne bi pojavljal v javnosti.

Karel bratu kljub spolnemu škandalu omogoča veliko ugodnosti. Mnogo več, kot sinu, princu Harryju, odkar se je ta odločil preseliti se v Združene Države Amerike.

Čeprav ni nobenega dvoma, da so spolne zlorabe nekaj neprimerljivo hujšega, kor razkrivanje kraljevih skrivnosti v knjigi.

Njegov naslednji korak naj bi bil izselitev brata s posestva Royal Lodge in odvzem varnostnikov, a s tem še kar okleva.

Čeprav Andrew vztrajno zanika kakršno koli vpletenost v primer Epstein, kar nekaj žrtev ni več pripravljenih molčati.

Ena od njih, Sarah Ransome, je v oddaji Good Morning Britan ponovila trditve, da so bili princ Andrew, Bill Clinton in Richard Branson po Epsteinovem ukazu na skrivaj posneti med seksom.

Svojo zgodbo je zaradi groženj Epsteina in Maxwellove pred leti umaknila, a sedaj je on mrtev, ona v zaporu in vsem lahko pove resnico. In resnica je, da je princ Andrew bil vpleten.

»So ljudje, ki vedo, da obstajajo posnetki in prepričana sem, da jih je groza tega, da bi prišli v javnost.

Nobena skrivnost ni, da je bilo vse posneto,« je med drugim povedala Sarah, ki je leta 2021 izdala knjigo z naslovom Nič več tiho (Silenced no more), v kateri opisuje, kaj se je dogajalo v Epsteinovih dvorcih.