Prekletstvo družine Gucci: kje je danes črna vdova

27. marca leta 1995 je bil pred vhodom v svojo pisarno ubit 46-letni Maurizio Gucci, vnuk ustanovitelja podjetja Guccia Gucci.

Potem ko se je razkrilo, da je umor naročila njegova bivša žena Patrizia Reggiani Martinelli, je ta dobila nelaskavi nadimek Guccijeva črna vdova.

Zgodba je bila medijsko odmevna in jo je leta 2021 režiser Ridley Scott prikazal v filmu Dinastija Gucci, kjer je Patrizio upodobila Lady GaGa, Maurizia pa Adam Driver.

Kje pa je in kaj počne črna vdova danes?

Patrizia Reggiani je stara 75 let, je na prostosti in je lastnica modno-draguljarske trgovine. S hčerkama, starejšo Alessandro in mlajšo Allegro, nima stikov, a kljub temu uživa v premoženju, ki ji je pripadalo po ločitvi.

Se pa le redko pojavlja v javnosti.

Dan, ko se ji je spremenilo življenje

27. marca 1995 je bilo toplo pomladno jutro in Maurizio Gucci se je iz stanovanja v Milanu peš odpravil do pisarne v ulici Via Palestro 20, ki je v srcu modne metropole.

Kot običajno je bil oblečen v obleko s kravato, obut v čevlje znamke Gucci, pot ga je vodila ob velikem mestnem parku Giardini Pubblici in po stopnicah do pisarne.

Trije streli v hrbet

Ni opazil, da mu sledi neznani moški, ki ga je, preden je vstopil v stavbo, trikrat ustrelil v hrbet. Ko je ustreljeni padel, mu je morilec zadal še zadnji udarec: strel v glavo, da bi res opravil zadano nalogo, piše Daily Mail.

Umor je pretresel modni in ostali svet in je v zgodovini ostal zapisan kot eden največjih škandalov v Italiji. Dve leti so preiskovalci tavali v temi in niso našli motiva ter krivca. Iskali so tako morilca kot tistega, ki je umor naročil.

Življenje na veliki nogi

Med preiskavo se je pokazalo, da je Maurizio zaradi življenja na veliki nogi zapadel v finančne težave in da je za umor odgovoren nekdo znotraj s prepiri prežete družine.

Končno odkritje pa je šokiralo Italijane in svetovno javnost: izkazalo se je, da je umor naročila Patrizia, od katere se je po 18 letih zakona umorjeni štiri leta prej ločil.

Besna naj bi bila, ker naj bi ji po ločitvi pripadalo samo 900.000 funtov (več kot milijon evrov) letno, hkrati jo je bilo strah, da se bo njen bivši znova poročil, zato je na skrivaj iskala osebo, ki bi ga bila pripravljena umakniti s poti.

Našla jo je s pomočjo jasnovidke Pine Auriemme, ki se je gibala v visoki družbi, a se je borila z dolgovi. Ta jo je seznanila z Benedettom Ceraulom, lastnikom picerije, ki je bil tako kot Pine do vratu zadolžen, zato se mu je šestmestni znesek kot plačilo za umor zdel še kako mamljiv.

Po umoru je med vpletenimi prihajalo do razprtij in Auriemmova je začela Patrizio izsiljevati, češ da bo, če ji ne bo plačevala, odšla na policijo.

Na koncu je vse prišlo na dan in leta 1998 se je začelo sojenje. Na zatožni klopi so poleg Patrizie sedeli še jasnovidka, lastnik picerije, voznik, ki je strelca peljal na kraj zločina, ter vratar v Guccijevi poslovni stavbi.

Dosmrtna ječa za morilca

Morilec je bil obsojen na dosmrtni zapor, Patrizia kot naročnica na 29 let zaporne kazni, jasnovidka je dobila 25 let, voznik 29 in vratar 26 let zapora.

Leta 2011 je vdova dobila možnost preseliti se v zapor polodprtega tipa, kjer naj bi se zaporniki počasi pripravljali na svobodo. To je zapornica okusila, ko je odsedela 16 let kazni.

Sodišče ji je tedaj ukinilo preživnino, ki jo je začela prejemati po ločitvi, je pa po izpustitvi iz zapora prejela skoraj 16 milijonov funtov (več kot 18 milijonov evrov) kot poplačilo preživnine za nazaj.

Tako se je dokopala do bogastva in je lahko še naprej živela po svojih načelih.

Znano je namreč, da je nekoč izjavila, da nikoli ni delala in tudi ne bo začela, ter da je veliko lažje jokati v Rolls Royceu kot na kolesu.