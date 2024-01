»Ko je moja prijateljica imela spolne odnose s Clintonom in princem Andrewom, jih je Epstein vsakokrat posnel«

V ZDA je bil v ponedeljek objavljen četrti sveženj dokumentov, povezanih z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je leta 2019 storil samomor med čakanjem na sojenje zaradi spolnih zločinov. Novi sveženj med drugim vsebuje izjave ene od žrtev o domnevnih videoposnetkih spolnih odnosov več znanih oseb.

Več kot 250 strani dokumentov med drugim vsebuje elektronska sporočila Sarah Ransome, ene od žrtev Epsteina in njegove partnerice Ghislaine Maxwell. V več sporočilih je zapisala, da je videla Epsteinove posnetke spolnih odnosov med mladimi dekleti in znanimi osebnostmi, kot so nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, britanski princ Andrew in poslovnež Richard Branson.

Jeffrey Epstein je bil leta 2008 obsojen zaradi nagovarjanja mladoletnih oseb k prostituciji. V okviru spornega dogovora o priznanju je bil obsojen le za dve kaznivi dejanji in prestal približno leto dni pripora. Nato so ga leta 2019 znova aretirali zaradi obtožb o spolnih zlorabah in trgovini z ljudmi. Kmalu po aretaciji je v newyorškem zveznem zaporu storil samomor.

Posnetki se v javnosti niso nikoli pojavili

»Ko je moja prijateljica imela spolne odnose s Clintonom, princem Andrewom in Richardom Bransonom, jih je Jeffrey vsakokrat posnel,« je Ransomova po poročanju britanskega BBC trdila v enem izmed nedatiranih elektronskih sporočil, ki so bila objavljena kot del dokaznega materiala v procesu proti Ghislaine Maxwell.

Princ Andrew. FOTO: Toby Melville Reuters

Ransomova je v elektronskih sporočilih zapisala, da je posnetke imela njena prijateljica, ona pa jih je kopirala. Posnetki se sicer v javnosti niso nikoli pojavili, vse omenjene osebnosti so v preteklosti večkrat zanikale kakršnokoli vpletenost, tudi Ransomova je leta 2016 skušala svoje trditve zavreči.

Jeffrey Epstein. FOTO: Handout. Reuters

Glede na navedbe v objavljenih dokumentih je v sporočilu kolumnistu ameriškega časnika New York Post zapisala, da želi umakniti trditve o posnetkih, ker naj bi jo skrbelo, da bi to povzročilo bolečino njeni družini, poroča BBC. Ransomova je nato leta 2021 izdala knjigo z naslovom Nič več utišana: Moje potovanje v pekel in nazaj, v kateri opisuje svoje življenje in različne primere spolnih zlorab, ki jih je utrpela v mladosti, vključno z izkušnjami z Epsteinom in Ghislaine Maxwell.

V intervjuju ob izidu knjige je za ameriško televizijo CBS dejala, da se je v Epsteinovi mreži trgovanja z ljudmi in spolnih zlorab znašla leta 2006, ko je imela 22 let.