Princ William brez poročnega prstana: to je razlog

V vso dramo okoli zdravja princese Catherine in zadnje obdelane fotografije so se prikradla tudi namigovanja, da v zakonu prihodnjega britanskega kralja ni vse v najlepšem redu.

Mnogi so prav v duhu teh namigovanj postali pozorni na to, da princ William ne nosi poročnega prstana.

Dejstvo je, da ga res ne nosi, kar pa ni nič novega. Britanski Hello magazine pojasnjuje, zakaj je temu tako:

Princ William ne mara nobenega nakita. Mesec dni pred poroko je bilo objavljeno, da med izmenjavo poročnih zaobljub ne bo na prst dobil obročka.

»On ni nekdo, ki bi bil naklonjen nakitu. Sam se je odločil, da ne bo imel prstana, to je njegova osebna odločitev,« je za omenjeni medij povedal vir.

Nekateri so prepričani, da je to nasledil od dedka princa Filipa, ki je bil s kraljico Elizabeto II. poročen 70 let, nikoli pa ni nosil prstana.

Za razliko od kralja Karla III., ki poročni prstan, tako kot njegov mlajši sin, nosi.