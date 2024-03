Oglasila se bo princesa Kate in zadeve pojasnila sama

Valižanska princesa Kate Middleton je bila 16. januarja operirana na kliniki London, podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju ostajajo skrivnost.

Britanski The Sunday Times pa piše, da se bo v javnosti pojavila 17. aprila, ko se bodo za njene otroke končale šolske počitnice.

Tedaj se bo vrnila k svojim dolžnostim kot članice kraljeve družine in bo spregovorila tudi o svojem zdravstvenem stanju, še piše The Times in navaja njene prijatelje, ki pravijo, da bo to storila pod svojimi pogoji:

»Bo jasna, odkrita, a to bo storila, ko se bo čutila pripravljena. To bo njena odločitev, nihče je ne bo priganjal,« je povedal vir.

Iz palače so v povezavi z njenim zdravjem nazadnje oglasili po polomiji z obdelano družinsko fotografijo:

»Že od začetka je bilo jasno rečeno, da se princesa v javnost ne bo vrnila pred veliko nočjo in da bo palača Kensington objavljala samo vesti, ki bodo pomembne,« so zapisali v izjavi in dodali: »Princesa je dobro.«