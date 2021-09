Princ se izmika sodišču

Giuffrejeva vztraja, da jo je trikrat spolno napadel.

FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

17

let je bila stara, ko naj bi jo zlorabil princ.

Nad britanski dvor so se znova zgrnili temni oblaki, zloglasni princse le ne bo mogel izogniti obtožbam spolnega napada.Kot je znano, je prst proti kraljičinemu drugemu sinu uperilaže zdavnaj, avgusta pa je tudi vložila civilno tožbo. Spomnimo, Giuffrejeva je ena od žrtev pokojnega ameriškega milijarderja in pedofila, prvič obsojenega zaradi zlorabe mladoletnic že leta 2008, druge obsodbe pa ni dočakal; umrl je v svoji celici leta 2019.Skupno ga je zlorab, prostitucije in posilstev obtoževalo več deset deklet, ki naj bi jih mogotec ob pomoči svoje življenjske sopotnice in poslovne partnerice, trenutno je tudi ona na zatožni klopi,zasužnjil pod pretvezo, da jim bo ponudil dostojno delo in zaslužek. Zlorabe naj bi se dogajale vrsto let, pri orgijah pa naj bi sodelovala številna vplivna in zvezdniška imena, tudi kraljeva: princ Andrew se kljub izmikanju, kot kaže, ne bo mogel izogniti sodišču, v ZDA se je namreč tudi uradno začel postopek proti kraljičinemu drugemu sinu, ki še vedno vztraja, da tožnice niti ne pozna, kaj šele da bi se z njo kakor koli spečal, čeprav obstaja tudi fotografija, na kateri skupaj pozirata. Tožnica vztraja, da jo je prvič spolno napadel v Epsteinovi londonski hiši leta 2001, ko je imela 17 let, drugič v vili v New Yorku, tretjič pa na razkošnem posestvu Epsteinovega zasebnega karibskega otočja.Kot kaže, se je princ oborožil z enim najodmevnejših odvetnikov znanih in slavnih,, ki vztraja, da zunajsodna poravnava med Giuffrejevo in Epsteinom iz leta 2009, vsebina katere ni znana javnosti, princa odrešuje vsakršne morebitne krivde, poleg tega pa opozarja, da obtoženemu poziva na sodišče niso vročili zakonito, saj ga je v njegovem imenu sprejel policist, ki varuje vhod njegovega doma v Windsorju. Andrew se te dni skriva pri materi v Balmoralu. Ameriški sodnik je odvetniku Giuffrejeve dal teden dni časa, da toženemu ustrezno izroči poziv, naslednjo obravnavo pa razpisal za 13. oktober.V javnosti se vse bolj uveljavlja mnenje, da izmikanje sodišču le še potrjuje prinčevo krivdo in je škoda, ki jo je Andrew nanesel družini ter dvoru, nepopravljiva.