Princ Harry v knjigi razkril najhujši prepir z Meghan: to pove vse o tem, kakšen je v resnici njun odnos

Težko pričakovani spomini princa Harryja so zdaj uradno naprodaj in ni nam bilo treba dolgo čakati, da smo izvedeli nove zanimivosti, ki jih je v njih razkril vojvoda Susseški.

Številne je presenetilo, da je bila ena prvih stvari, ki jih je opisal, njegov prepir z Meghan, do katerega je prišlo na samem začetku razmerja. Gre za njun prvi prepir, ki je bil za princa kot strela z jasnega, ki mu je pomagala, da je začel reševati težave iz otroštva.

»Morda mi je šlo vino v glavo. Ti tedni, preživeti v boju z novinarji, so me morda izčrpali. Meg je rekla nekaj, kar sem narobe razumel. Deloma je bila to posledica najih kulturnih razlik, delno zaradi jezikovne ovire, a tisti večer sem bil tudi malo preobčutljiv. Spraševal sem se, zakaj se je tako obrnila proti meni,« je zapisal Harry in nadaljeval: »Kričal sem nanjo, izrekel sem ostre in krute besede. Medtem ko sem jih izgovarjal, sem čutil, da je vse v sobi zamrznilo. Meghan je odšla iz kuhinje, izginila je za dobrih petnajst minut. Našel sem jo zgoraj. Sedela je v spalnici. Bila je mirna in mirno mi je povedala, da ne bo nikoli več tolerirala, da bi tako govoril z njo. Želela je vedeti, od kod prihaja. Nisem vedel, kako naj ji odgovorim. Vprašala me je, kje sem slišal, da bi moški tako govoril z žensko, in ali sem kdaj slišal odrasle tako govoriti, ko sem bil otrok. Odkašljal sem se in pogledala stran. Ko sem rekel, da sem, je rekla, da takšnega partnerja ne bo prenašala. Še manj imela otroke z njim.«

Princ je razkril, kako je prav ona spremenila potek njegovega življenja, saj se je obrnil na novo terapevtko. »Seveda, z Meg sva šla skozi preizkušnje, pravo nevihto, toda Harry, ki je tako jezno kričal na Meg, ni bil isti Harry, razumni Harry, ki je svoje težave razlagal ležeč na kavču. Bil je dvanajstletni Harry, travmatizirani Harry.«

Spomini poleg prepira opisujejo tudi začetke njune zveze, ki je prvo iskrico doživela prek sporočil na instagramu. Po daljšem dopisovanju sta se Harry in Meghan osebno srečala in po prinčevem pisanju zlahka premagala številne razlike, ki so ju delile. »Imela sva toliko skupnega, čeprav sva prihajala iz tako različnih svetov. Ona je bila Američanka, jaz Britanec. Ona je bila kulturna in jaz ne. Ona je bila svobodna, jaz pa v zlati kletki. In vendar, nobena od teh razlik se ni zdela pretirane ali pomembna,« zaključuje vojvoda Susseški.