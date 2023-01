Šokantna dejstva iz svežega intervjuja princa Harryja: gledal je videe z Diano, da bi se naučil jokati, ko je videl mrtvo kraljico, je ...

Princ Harry se je v svojih prvih promocijskih intervjujih za svoje prihajajoče spomine Rezerva (Spare) lotil svojega starejšega brata, svakinje in mačehe, s čimer je podal še globlji vpogled v življenje na britanskem dvoru. V Združenem kraljestvu se je najmlajši sin kralja Karla III. srečal s Tomom Bradbyjem z ITV, medtem se je v ZDA pogovarjal z Andersonom Cooperjem za CBS-ov program 60 Minutes.

Intervjuja sta dodala nekaj konteksta nekaterim njegovim trditvam in Harry je priznal, da se princ William in princesa Kate nikoli nista razumela z Meghan Markle ter ju obtožil, da sta jo 'stereotipizirala'. Prav tako zanika, da je med intervjujem z Oprah Winfrey kraljevo družino obtožil rasizma. Dejal je še, da se je soočil z grozno reakcijo svoje družine, ko je umrla kraljica.

Harry zanika, da bi kraljevo družino v intervjuju z Oprah označil za rasistično

Ena najbolj senzacionalnih trditev v Harryjevem intervjuju za ITV je bila, da je zanikal, da je kraljevo družino v intervjuju z Oprah označil za rasistično, čeprav sta z Meghan govorila o svojem gnusu nad »pogovori o tem, kako temno kožo bo imel njun otrok, ko se bo rodil«.

Ko se je Harry oglasil prvič po odmevnem intervjuju v 2021, je dejal, da kraljeva družina ni kriva rasizma, temveč »nezavedne pristranskosti«. Zdaj dodaja, da je družino rasizma posredno obtožil »britanski tisk«.

Kate in Williama obtožuje, da »stereotipizirata« Meghan

Harry priznava, da se Kate in William nista razumela z Meghan »od samega začetka«, obenem pa je presenetljivo dodal, da sta velika oboževalca serije Nepremagljivega dvojca (Suits).

Na vprašanje, zakaj so se odnosi tako skrhali, je odgovoril, da temu botruje več različnih razlogov. »Mislim, da niso nikoli pričakovali, da bom stopil v razmerje z nekom, kot je Meghan, ki je imela zelo uspešno kariero. Prišlo je do več stereotipov, za katere sem bil na začetku kriv tudi jaz.« Slednje je pojasnil: »Ameriška igralka, kar je pobral tudi britanski tisk. To sem imel ves čas v ozadju svojih misli.« Nato je nadaljeval: »Načini, na katere sta se vedla moj brat in svakinja, so se mi vsekakor zdeli, kot da na žalost povzročajo oviro zanju, da bi jo lahko zares spoznala in sprejela.«

Na vprašanje, kaj konkretno misli s tem, je povedal: »No, ameriška igralka, ločenka, mešane rase … Ampak če, tako kot veliko članov moje družine, bereš tisk, britanske tabloide, hkrati pa živiš to življenje, potem obstaja težnja, da boš dejansko živel v tabloidnem mehurčku in ne v realnosti.«

William je na pogrebu princa Filipa uporabil 'skrivno kodo'

V posebej ganljivem delu intervjuja se Harry spominja prepira z bratom na pogrebu njunega dedka. Spominja se, kako ga je William prisilil, da ga je pogledal v oči, da mu je lahko povedal, da ga ima rad in da želi, da je srečen. Harry nato pove, da je bratu rekel, da ga ima tudi on rad, a da je njegova trma izjemna. Nato se je umaknil.

Nadalje trdi, da ga je William potegnil nazaj in rekel: »Harold, moraš me poslušati, samo želim, da si srečen, Harold, prisežem, prisežem na mamino življenje.« Harry je rekel, da ga je to prikovalo, saj je William uporabil skrivno kodo, univerzalno geslo. Te besede naj bi uporabljale le v času skrajne krize. Nadaljuje s podrobnostmi, kako sta si to obljubila kot dečka in kodo prihranila za čase, za katere sta verjela, da mora biti eden od njiju slišan.

Nato Harry dodaja: »Zmrazilo me je. Ne zato, ker jo je uporabil, ampak zato, ker ni delovalo. Preprosto mu nisem verjel.«

Ko je umrla kraljica, je bil deležen grozne reakcije kraljeve družine

Spominjal se je tudi trenutka, ko je bil nazadnje s svojo družino – kraljičinega pogreba. » Po mojem mnenju – in mislim, da so ljudje po vsem svetu čutili enako – je bila to res dobra priložnost za združevanje družine. Toda dan, ko je umrla, je bil odziv mojih družinskih članov res grozen – sodeč po vsem, kar sem videl in kar so verjetno izkusili drugi ljudje – sestanki, prodajanje zgodb, podtikanje zgodb … In rekel sem si: 'Tukaj smo, da proslavimo življenje babice in objokujemo njeno izgubo, ali lahko stopimo skupaj kot družina?' Ampak ne. Ne vem, kako to spremeniti.«

Pravi, da s knjigo nima namena prizadeti kraljeve družine

Harry je vztrajal, da nikoli ni nameraval prizadeti svoje družine s svojimi spomini, ampak je želel deliti svojo različico življenja na dvoru. Rekel je: »Nič od tega, kar sem napisal v tej knjigi ali kako drugače, nikoli ni bilo z namenom, da bi jih prizadel. Resnica je nekaj, na kar se moram zanesti in po mnogih, mnogih letih laži o meni in moji družini, je prišla točka, ko so se spet, če se vrnemo k razmerju med nekaterimi člani družine in tabloidnim tiskom, določeni člani odločili, da se znajdejo v postelji s hudičem.«

Harry se spominja, da je v sanjah videl princeso Diano

Harry je iskreno spregovoril o tem, kako se je spopadel s smrtjo svoje matere, ko je imel komaj 12 let, in rekel, da je videl pokojno princeso v svojih sanjah, kjer jo je nagovarjal »Mami, mami so to ti?«. Srce parajoče razkrije, da je izgubil veliko spominov na svojo pokojno mamo – nekaj, za kar misli, da je bil obrambni mehanizem in način, kako se soočiti z izgubo.

Harry je dolga leta zadrževal čustva v sebi in menil, da o materini smrti ne more razpravljati niti s svojim bratom, princem Williamom. Priznava, da je na Dianinem pogrebu jokal – o čemer podrobno govori v svojih spominih – vendar se spominja, da se je takrat ob tem počutil nenavadno.

William je zelo težko sprejel dejstvo, da ima Harry brado

V knjigi Harry piše, da sta se z Williamom prepirala zaradi brade in ali naj bo Harry na poročni dan čisto obrit.

Harry pravi: »Spominjam se, da je imel William sam brado in da so mu babica in drugi ljudje rekli, da si jo mora obriti. Razlika je bila, če je bila to razlika, da sem jaz razložil svoji babici, da se mi je ta brada, ki jo še vedno imam, takrat zdela kot novi Harry. Skoraj kot ščit pred mojo tesnobo. Mislim, da je bilo Williamu težko, da so mu drugi ljudje rekli, naj se obrije.«

Harry je videl grozljive fotografije Dianine nesreče

Princ Harry je med intervjujem razkril, da je videl grozljive fotografije svoje mame. Rekel je: »Videl sem samo zadnji del glave moje mame – pribite na zadnji sedež. Bile so še druge bolj grozljive fotografije. To je stvar, ki ti za vedno ostane v spominu.«

Gledal je videe z Diano, da bi se naučil jokati

Princ Harry se je usedel na svoj kavč in gledal videe Diane v želji, da bi jokal – a tega ni mogel. Andersonu Cooperju je povedal: »Na prsih sem imel to težo, ki sem jo čutil toliko let, saj nikoli nisem mogel jokati. Zato sem ves čas poskušal najti način, da bi jokal, ampak ... celo sedeti na kavču in prebirati čim več spominov na svojo mamo. In včasih sem gledal v posnetke na spletu.«

Harry o trenutku, ko je videl mrtvo kraljico

Princ Harry je spregovoril tudi o trenutku, ko je videl kraljico po njeni smrti in razkril, kako ga je tolažilo dejstvo, da je »končala življenje in da jo čaka Filip«. Rekel je: »Šel sem v dvorano in tam je bila moja teta, da bi me pozdravila. In vprašala me je, ali jo želim videti. Vzel sem si približno pet sekund in razmišljal, 'Je to dobra ideja?' In rekel sem si: 'Veš kaj? Lahko narediš to. Moraš se posloviti.' Tako sem šel gor, slekel jakno in vstopil ter nekaj časa preživel sam z njo. Bila je v svoji spalnici. Pravzaprav sem bil … res sem bil vesel zanjo. Ker je končala življenje. Dokončala je življenje in njen mož je čakal nanjo. In oba sta pokopana skupaj.«