Princ Harry priznal: Diana ga vodi in mu pomaga

Princ Harry je pred dnevi, ko se je mudil na Nizozemskem, privolil v pogovor za eno od ameriških televizijskih postaj. Glavni namen je bila sicer promocija iger Invictus, katerih pokrovitelj je, zaradi njih je tudi pripotoval v Evropo. A seveda pogovor ni mogel miniti brez vprašanj o kraljevih, njihovem odnosu z njimi ter novem življenju, ki si ga je z družino ustvaril v Kaliforniji. In seveda brez omembe Harryjeve pokojne mame princese Diane, po kateri sta z Meghan poimenovala tudi svojo hčer.

Kot je dejal princ, ki je bil ob Dianini smrti star komaj 12 let, predvsem v zadnjih letih, odkar si je začel ustvarjati družino in se je poslovil od kraljevih, ob sebi ves čas čuti njeno prisotnost. »Odkar sem postal oče, se mi zdi, da me ves čas vodi in mi pomaga, zadnji dve leti jo čutim bolj kot kadar koli, to je zagotovo. Mojega brata je naučila, kar ga je morala, mu pomagala vzgojiti otroke, pri njem je svoje delo opravila in zdaj sem na vrsti jaz, moja družina. Tako nekako se počutim,« je dejal Harry, ki se je pred obiskom Nizozemske na hitro ustavil še v Veliki Britaniji, da bi pozdravil kraljico, ki jo je nazadnje videl lani na pogrebu princa Filipa.

Kot je povedal v televizijskem pogovoru, sta skupaj preživela nekaj čudovitih ur, popila čaj, obujala spomine ter poskušala nadoknaditi zamujeno. Kljub temu da je Harry priznal, da jo je močno pogrešal, pa še ne ve, ali bo junija prišel na praznovanje njenega 96. rojstnega dneva ter platinastega jubileja vladanja. Vsa družina Sussex je menda toplo vabljena, tudi na balkon Buckinghamske palače, od koder kraljevi tradicionalno spremljajo vojaško parado in prelet vojaških letal.