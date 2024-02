Princ Harry in Meghan Markle se vračata v Kanado

Vojvoda in vojvodinja Sussex bosta letošnje valentinovo preživela ob nečem, kar jima zelo veliko pomeni. Prav v času dneva zaljubljencev se bosta namreč v Kanadi udeležila prireditve Eno leto do igre nepremagljivih (Invictus Games One Year to Go).

Britanski časopis Hello piše, da se bo par med tridnevnim obiskom, ki se bo začel 14. februarja, pridružil zimskemu vadbenemu kampu, ki omogoča mednarodni skupnosti vodji ekip, trenerjev in tekmovalcev osvajati zimske športe pred naslednjimi igrami.

Igre nepremagljivih bodo naslednje leto od 8. do 16. februarja, kar bo 18 mesecev po igrah 2023 v Nemčiji, ko je Meghan namignila, da bi na naslednji tovrstni dogodek lahko pripeljala princa Archieja in princeso Lilibet.

Prireditev bo leta 2025 v iz Vancouvra v Kanadi 125 kilometrov oddaljenem Whistlerju. Tega od Los Angelesa ločijo tri ure leta ter je v istem časovnem pasu kot dom Harryja in Meghan, zato potovanje na prizorišče za otroka ne bi bilo preveliko breme.

Dober prijatelj princa Harryja in direktor fundacije Iger nepremagljivih David Wiseman je za Hello pojasnil, da navdih za igre izhaja iz bojevniških iger Warrior Games, ameriškega tekmovanja za ranjene veterane in osebje. Maja 2013 je princ Harry sprejel odločitev, da bo oblikoval svoje igre.

»Dan po obisku ameriške prireditve sva sedela pri zajtrku in dejal je, da moramo to narediti v mednarodni izvedbi. "Povabiti morava sodelavce in narode z vsega sveta ter jih postaviti v olimpijski park kraljice Elizabete. Priti mora BBC, to bo ogromno, imeli bomo koncert," je načrtoval Harry.

Septembra 2014 smo bili v kraljičinem parku. Ni bilo vedno lahko, a uspelo nam je.«

Na prvih igrah nepremagljivih je sodelovalo devet držav, z ameriško delegacijo jih je obiskala sedanja prva dama Jill Biden, na zaključnem koncertu pa je nastopala skupina Foo Fighters.