Pomenljivo sporočilo princa Harryja in Meghan Markle

Meghan Markle in princ Harry sta pozdravila zaslišanje odbora za pravosodje ameriškega senata o spletni varnosti otrok, na katerem so se zagovarjali vodilni podjetji Meta, Snapchat, TikTok, X in Dicord.

»Pozdravljava pogum in odločnost na tisoče staršev po vsej državi, katerih delovanje je privedlo do tega zaslišanja,« sta vojvoda in vojvodinja zapisala v izjavi, objavljeni na spletni strani fundacije Archewell.

Starši, ki žalujejo za otroki, izpostavljenim nevarnim vsebinam na družabnih omrežjih ali starši otrok s hudimi motnjami v duševnem zdravju kot posledica spremljanja teh vsebin, se po pomoč lahko obrnejo na fundacijo Archewell, saj zakonca Sussex aktivno sodelujeta s prizadetimi družinami.

»Zadnjih nekaj let sva veliko časa preživela s temi starši, poslušala sva njihove ganljive izpovedi, šla z njimi skozi bolečino in upanje, da se bo nekoč v spletnem svetu nekaj drastično spremenilo,« sta nadaljevala v izjavi in dodala: »To je tema, ki presega strankarske in politične delitve, kot smo lahko videli v senatu.

Niti najbolj ozaveščeni in odgovorni starši svojih otrok ne morejo več zaščititi pred temi platformami in jim nuditi varnost.«

Meghan in Harry sta pozvala politike k sprejetju konstruktivnih sprememb in k pomoči družinam žrtev. Izjavo sta zaključila s citatom starša, katerega otrok je bil žrtev škodljivega vpliva družabnih medijev:

»Če bi jih ljubezen lahko rešila, bi naši otroci še bili tu. To ni čas za prelaganje odgovornosti. To je čas za resne spremembe v osnovah, da bi naši otroci ostali varni.«

Direktorji omenjenih družb so se v ameriškem senatnem odboru za pravosodje soočali z očitki, da ne storijo dovolj za zaščito otrok na spletnih platformah, kjer so ti izpostavljeni nasilju, nadlegovanju in spolnim izprijencem. Nekateri mladi so zaradi tega tudi storili samomor.

Zuckerberg je moral med zaslišanjem vstati in se opravičiti družinam žrtev, ki so bile zbrane v dvorani: »Žal mi je za vse, kar ste preživeli. Nihče ne bi smel doživeti tega, kar so doživele vaše družine,« je dejal.