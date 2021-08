Princ Albert tik pred ločitvijo?

10. obletnico sta praznovala 1. julija.

Obljubili so, da bo lahko odšla Charlene je pred poroko kar trikrat poskušala zbežati, a so jo zaposleni v palači vsakič našli in pripeljali nazaj. Njen zadnji poskus je bil le nekaj dni pred obredom. Takrat so jo Albertovi uslužbenci prepričali z obljubo, da bo lahko odšla, ko princu rodi naslednika. Če bo v zakonu vztrajala dovolj dolgo, pa da bodo poskrbeli tudi za zajetno odpravnino.

Monaški princ​in njegova žena princesasta že skoraj tri mesece vsak na svoji celini, ona v Afriki, on v Evropi. Pisali smo že, da je Charlene v Republiki Južni Afriki obtičala iz zdravstvenih razlogov, po operaciji na sinusih so se namreč pojavili zapleti in zdravniki so ji potovanje z letalom močno odsvetovali. A le vprašanje časa je bilo, kdaj se bodo pojavile govorice, da se Charlene, čeprav sama trdi nasprotno, domov ne mudi iz osebnih razlogov.Charlene medijem zadnje mesece rada pove, kako zelo pogreša ne le svoja dvojčka, šestletna princesoin princa, ampak tudi moža, s katerim sta ravno pred enim mesecem praznovala 10. obletnico poroke, vsak na svojem koncu sveta. V enem od intervjujev je dejala, da je Albert njena skala, brez njega pa da ne ve, kako bi sploh zdržala te tri mesece. A prav tovrstni čustveni izlivi, ki niso značilni za Charlene, so nekatere napeljali v domnevo, da v zakonu morda ni vse, kot bi moralo biti. Da je zelo nesrečna z Albertom, so v glavnem krive vedno nove informacije o njegovih nezakonskih otrocih, mnogi so bili spočeti, ko sta bila Albert in Charlene že par. Nazadnje je takšna novica princeso pretresla konec lanskega leta, nedolgo za tem si je drastično spremenila pričesko in izjemno tradicionalno naravnane prebivalce Monaka šokirala z napol obrito glavo.Tudi nič kaj dobre volje ni bila videti tiste dni, niti ko je z družino pozirala za božične fotografije. Nato je škandal potihnil, in dokler ni princesa maja izginila, se je vse zdelo v najlepšem redu. V Republiko Južno Afriko, kjer je preživela večji del otroštva in mladosti, je odšla zaradi svoje dobrodelne organizacije, ki pomaga ogroženim nosorogom. Tam naj bi ostala le kakšen teden, a je zbolela in ostala v Afriki. Kljub uradni razlagi so začeli francoski in nemški mediji ugibati, ali ni razlog, da se noče vrniti, morda Albert. S tem se nikakor ne strinjajo ljudje, ki princeso poznajo, češ da nikoli ne bi kar zapustila svojih otrok. Medtem so dobro obveščeni viri lokalnim medijem zaupali, da se v palači na morebitno ločitev pripravljajo že od novembra lani, Charlene pa naj bi si v Johannesburgu že iskala nov dom.