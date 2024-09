Priljubljeno grško pevko (86) je med koncertom zadela kap (VIDEO)

Ena najbolj priljubljenih grških pevk, Marinella, je na intenzivni negi, potem ko jo je v sredo zadela možganska kap med koncertom v starodavnem atenskem Odeonu ob vznožju Akropole, pišejo tuji mediji.

Posnetki s tribun prikazujejo, kako se je 86-letna folk pevka med koncertom zgrudila na odru. »Marinella je utrpela resno možgansko kap in je na intenzivni negi,« so v četrtek sporočili iz bolnišnice, kjer so jo sprejeli.

Leta 1974 je zastopala Grčijo na tekmovanju za pesem Evrovizije

Pevka, katere kariera traja več kot šest desetletij, je leta 1974 zastopala Grčijo na tekmovanju za pesem Evrovizije, na katerem je zmagala švedska skupina ABBA s pesmijo Waterloo.

Marinella je umetniško ime grške pevke, katere pravo ime je Kyriaki Papadopoulou. Od začetka svoje kariere leta 1957 je izdala 66 samostojnih albumov in dosegla plodna sodelovanja s številnimi drugimi umetniki. Bila je tudi uspešna filmska igralka in svojo priljubljenost ohranja vse do danes.