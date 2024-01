Iskrena Hana Huljić: S Petrom se trudita čim več časa preživeti s hčerko Albo

»Potem ko se je v javnosti razvedelo za najino zvezo, sva postala sama sebi naporna. Nisem več brala člankov.

Ljudje so mislili, da sva midva tista, ki se jim stalno vsiljujeva, a midva sva samo čakala, da se vse skupaj umiri,« je v intervjuju za hrvaško Glorio povedala Hana Huljić.

S Petrom bosta kmalu praznovala drugo obletnico poroke. Par se je poročil 19. februarja 2022 v cerkvi svetega Dominika v Splitu, načrte pa sta mogla zadnji trenutek spremeniti:

»Sprva sva se nameravala sprehoditi do cerkve, a na koncu to ni bilo mogoče. Povsod so bili ljudje in čakali na nanju.

Tik pred zdajci sva celo spremenila cerkev, a se je vseeno razvedelo, kje bo poroka,« je pripovedovala Hana, ki še danes ne ve, kako je v medije prišel datum poroke, saj so, kot zatrjuje, zanj vedeli samo najbližji prijatelji.

Prav tako ji ni jasno, kako so se posnetki z dogodka še pred uradnimi fotografijami pojavili na spletnih portalih.

»Moram priznati, da se mi je na koncu vse skupaj zdelo kar malo smešno. S Petrom sva bila nenavadno sproščena in mirna na ta dan,« je dodala.

Hana pravi, da se oba trudita čim več časa preživeti s hčerko Albo, zato je njuna deklica že veliko prepotovala. Zaupala je, kakšen oče je Grašo:

»Vse mu prepuščam. Je mirnejši, bolj sproščen od mene, vse mu gre dobro od rok. Samo njemu Alba takoj zaspi na prsih. Je mož in oče, kakršnega si človek samo želi,« je povedala.

Nedavno so se pojavile govorice, da par čaka drugega otroka, a sta oba to zanikala, je pa Hana sedaj priznala, da si želi, da bi Alba nekoč dobila bratca ali sestrico.

»Želim si, da bi bilo tako. Ko sem prenehala načrtovati, sem ugotovila, da se je življenje obrnilo tako, kot je treba,« je dejala.