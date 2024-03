Nova teorija zarote: zvezdnica je prepričana, da je Brigitte Macron v resnici moški

Candace Owens, kontroverzna konservativna komentatorka, je na družbenem omrežju X predstavila nenavadno teorijo, da se je Brigitte Macron (70) pravzaprav rodila kot moški. To lažno zaroto je prva objavila skrajno desna revija Faits et Documents, potem ko je Emmanuel Macron (46) leta 2022 dobil drugi mandat.

Pravijo namreč, da se je francoska prva dama v resnici rodila kot Jean-Michel Trogneux, preden je pri 30 letih dokončno zaživela kot ženska. Poleg tega naj ne bi rodila nobenega od svojih treh otrok, njen prvi mož, 69-letni upokojeni bankir, ki je leta 2020 domnevno umrl kot puščavnik, pa naj ne bi nikoli obstajal.

Tiphaine Auziere, hči francoske prve dame Brigitte Macron, med slovesnostjo v Elizejski palači pozdravlja francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ko ta po ponovni izvolitvi priseže za drugi predsedniški mandat. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

»Po tem, ko sem vse temeljito raziskala, sem prepričana, da je Brigitte Macron v resnici moški, in pripravljena sem dati na kocko ves svoj ugled zaradi te trditve. Vsak novinar ali publikacija, ki poskuša zavrniti to verodostojnost, je lahko takoj identificiran kot establišment. Ne ​​nameravam obupati nad to zgodbo in pozivam druge novinarje, da se ukvarjajo s to eksplozivno zgodbo,« je dejala Candace Owens, nato pa živahno nadaljevala:

»Če želi Brigitte Macron res ovreči te trditve, naj objavi fotografije iz prvih 30 let svojega življenja. Ampak ne, tega ne bo storila, lažje ji je ljudi označiti za nazadnjaške in transfobične. Samo pokažite nam svoje stare fotografije!«

To pravi teorija

Owensova je analizirala tudi redko fotografijo družine Brigitte Macron, ko je bila še otrok, in ugotovila, da sta prva dama Francije in njen starejši brat pravzaprav ista oseba.

»Teorija pravi, da se je prva dama Brigitte Macron rodila kot Jean-Michel Trogneux, torej je pravzaprav Jean-Michel. Torej je živel kot moški 30 let, imel pet otrok, nato pa je pri 30 letih postal Brigitte. No, bilo bi popolnoma noro reči, da si ta dva človeka (Brigitte in Jean-Michel) nista neverjetno podobna.«

»Navsezadnje, zakaj noče javnosti predstaviti Jean-Michela, za katerega trdi, da je njen brat? Če je res tvoj brat, se, prosim, le sprehodi z njim, da se končno lahko prepričamo sami,« je dejala Candace Owens.

Videoposnetke, v katerih novinarji spodbujajo in hvalijo to lažno zaroto o prvi dami Francije, so medtem že odstranili z youtuba, poroča Jutranji list.