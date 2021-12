Se je prva dama Francije rodila kot moški? Zdaj se je odzvala

Brigitte Macron je v središču pozornosti evropske javnosti od leta 2017, ko je njen mož Emmanuel postal predsednik Francije, ona pa prva dama. Že leta se dviga v javnosti prah zaradi dejstva, da je 24 let starejša od moža, pa tudi zaradi tega, da več kot očitno uživa v razkošju. To pa še zdaleč ni vse. Po Franciji in spletnih omrežjih namreč kroži govorica, da se je zdaj 68-letna Brigitte rodila kot moški.

Ta zgodba je bila prvič objavljena septembra v skrajno desničarski reviji Faits et Documents, v njej pa navajajo, da so s pomočjo triletne raziskave, ki so jo podprli številni strokovnjaki, prišli do ugotovitve, da se je rodila kot moški, in sicer kot Jean Michel Trogneux. Macronova namerava po poročanju Le Figara vložiti tožbo zoper pisca in druge zagovornike sporne trditve.

Brigitte, ki si nikoli ni predstavljala, da bo njen mož postal politik – menda je menila, da bo pianist ali pisatelj –, zagotovo ni pričakovala, da bo nekoč tema tovrstnih zgodb. »Prepričana sem bila, da bo Emmanuel delal v kulturi, in na takšno življenje sem se pripravljala,« je ob neki priložnosti povedala.

Macron je svojo ženo sicer spoznal leta 1993 kot 15-letnik na zasebni šoli v Amiensu, kjer je bila zaposlena kot učiteljica. The Independent piše, da francoskemu predsedniku ni bilo niti 17 let, ko je začel dolgoletno romanco s svojo učiteljico, ki je bila takrat še poročena. Zaradi njega je zapustila prvega moža, s katerim ima tri otroke, in se leta 2007 poročila z Emmanuelom.