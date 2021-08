Preplah na BBC, saj je slovensko-ukrajinska plesalka pozitivna

Pred začetkom nove sezone priljubljenega šova Strictly Come Dancing je zavladala prava panika. Profesionalna ukrajinsko slovenska plesalka, ki že več let navdušuje v plesnem šovu, je bila pozitivna na testiranju za koronavirus. Britanski Dailymail potoča, da je zavladal pravi kaos. Njen test naj bi bil pozitiven po prvem snemalnem tednu, kar pomeni, da bo moral velik del plesalcev in produkcijske ekipe v karanteno za deset dni. »To ni ravno sanjski začetek. Nič čudnega, da šefi BBC že paničarijo,« dodajajo.BBC naj bi bil zelo previden in veliko da na varnostne ukrepe, a več kot očitno je, da vsega ne morejo nadzirati. Nadiya naj bi bila pozitivna po prvem srečanju v studiu. »K sreči še nihče izmed zvezd ni bil pozitiven na testu, a vsi ki so bili v stiku z njo, se morajo samoizolirati,« dodajajo.Nadiya na otoku navdušuje že od leta 2017. V preteklih sezonah je plesala z igralcem, pevcemin nogometašem. Lansko sezono so šov prilagodili razmeram in zato ni plesala z zvezdami, a je bila vseeno del šova. S kom se bo to leto vrtela po plesišču še ni znano. Med potrjenimi zvezdniki, ki bodo sodelovali v šovu so član zasedbe McFly's, igrale, voditeljica, novinar, igralka, voditelj, podjetnicain komik